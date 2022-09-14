На 204-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 15 сентября (время московское).

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Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин становится "лицом" развязанной Кремлем войны, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) . Так, ряд российских военных корреспондентов одобрительно отзываются о действиях Пригожина в Украине и даже призывают назначить его министром обороны РФ, в то же время критикуя действующего главу этого ведомства Сергея Шойгу. Днем ранее в интернете появилось видео, на котором Пригожин вербует заключенных одной из российских колоний в частную военную компанию Вагнера для отправки на войну.

Спикер парламента Украины призвал ФРГ поставить боевые танки

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Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук призвал Германию сыграть ведущую роль в поставках боевой техники Украине. ФРГ "должна оправдать свою лидирующую роль и стать первой страной, которая поставит боевые танки", заявил политик агентству dpa по прибытии в Берлин, где у него запланированы переговоры с представителями федерального правительства. "Из-за приближающейся зимы решение должно быть принято быстро", - подчеркнул Стефанчук. Украина видит, что успехи ее армии в контрнаступлении "вдохновляют и другие страны", убеждая глав их правительств "вернуть Украине первое место в списке своих приоритетов и продолжать помогать" Киеву, добавил спикер Рады.

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На освобожденной территории Харьковской области можно увидеть "доказательства геноцида против украинцев", заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к согражданам. Российские военные находились в Харьковской области свыше пяти месяцев, однако "даже не пытались что-то сделать для людей", подчеркнул он. По словам главы государства, в освобожденные районы получили доступ как украинские, так и иностранные журналисты. "Мир должен увидеть эти разрушения, почувствовать боль, которую Россия принесла украинцам", - добавил Зеленский.

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Линдси Грэм (на переднем плане) и Ричард Блюменталь Фото: Nathan Posner/AA/picture alliance

Сенаторы США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили законопроект о признании России государством - спонсором терроризма. Необходимость этой меры "актуальна как никогда", объяснил демократ Блюменталь. Внесение РФ в список послужит сигналом поддержки Киеву, указал республиканец Грэм. Пока неизвестно, будет ли документ вынесен на голосование. В Белом доме не считают эту меру наиболее действенным способом привлечения России к ответственности.

В данный момент в соответствующем реестре Госдепартамента США указаны Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Москва ранее предупредила, что признание РФ государством - спонсором терроризма разорвет американо-российские связи.

Власти Кривого Рога призвали жителей ряда улиц к эвакуации

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Власти Кривого Рога призвали жителей нескольких улиц эвакуироваться в свете повреждений гидротехнических сооружений, вызванных ракетным ударом. "Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся", - объяснил руководитель военной администрации города Александр Вилкул . Согласившихся на время покинуть свои дома разместят в зданиях школ и детских садов, добавил он.

Хроника событий 14 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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