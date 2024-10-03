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ПолитикаГрузия

Председатель парламента Грузии подписал закон против ЛГБТ

Сергей Куприков
3 октября 2024 г.

Шалва Папуашвили заявил, что закон основан на "здравой мысли, историческом опыте, а также христианских, грузинских и европейских ценностях".

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Парад сексуальных меньшинств в Тбилиси
Парад сексуальных меньшинств в ТбилисиФото: VANO SHLAMOV/AFP

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в четверг, 3 октября, подписал направленный против ЛГБТ закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Папуашвили заявил, что подписанный им закон не отражает временные и изменчивые идеологии. По его словам, закон основан на здравой мысли, историческом опыте, а также христианских, грузинских и европейских ценностях. 

Днем ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала подписывать этот документ, но и не наложила на него вето. Согласно законодательству страны, в таком случае в течение пяти дней документ должен был подписать спикер парламента.  Закон вступит в силу после того, как будет опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии".

Закон о "семейных ценностях" вызвал критику ЕС

17 сентября парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о "семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Документ поддержали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". За законопроект проголосовали 84 парламентария, против не высказался ни один. При этом оппозиция бойкотировала голосование. Чтобы закон вступил в силу, его должен был подписать президент.

Среди прочего новый закон запрещает однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве. Следить за исполнением данных норм будет специальная комиссия, а нарушителям грозят штрафы, запрет на профессиональную деятельность, а также лишение свободы. Контент, пропагандирующий гомосексуальные отношения, будет изыматься или запрещаться к показу и распространению, следует из поправок.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать этот закон, назвав его "ущемляющим основные права людей" и "усиливающим дискриминацию и стигматизацию". По словам Борреля, этот закон "еще больше сбивает" Тбилиси с пути к вступлению в Евросоюз.

 

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