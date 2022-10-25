Спикер бундестага: ФРГ никогда не признает аннексию Крыма

На 244-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 25 октября (время московское).

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Председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) на конференции "Крымская платформа" в Загребе решительно осудила аннексию Россией украинских регионов. "Мы никогда не признаем эти противозаконные присоединения, включая противоречащую международному законодательству аннексию Крыма", - заявила она и подчеркнула, что "Крым принадлежит Украине".

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В рамках "зернового коридора" из портов Большой Одессы вышли еще четыре судна, перевозящие 107,2 тысячи тонн украинской агропродукции, сообщило министерство инфраструктуры Украины в Facebook . Из Одесского порта вышел балкер Regius, из порта "Южный" – Captain J. Neofotistos, Sanin 1 и Zumrut Ana. Корабли направляются в Европу, указывается в заявлении. В общей сложности, по этим данным, из украинских портов с начала работы "зерновой инициативы" вышли 390 кораблей с украинским продовольствием.

Хроника событий 25 октября 00.00 - 13.59 >>>

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