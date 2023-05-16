В расследовании ФБР связей Трампа с РФ нашли нарушения

У ФБР не было достаточных оснований, чтобы начинать расследование предполагаемых связей штаба Трампа с Россией - к такому выводу пришел спецпрокурор Джон Дарем.

Спецпрокурор США Джон Дарем, который был назначен на эту должность при Дональде Трампе, завершил расследование обстоятельств, при которых ФБР заинтересовалась предполагаемыми связями бывшего президента США с Россией. В своем отчете, опубликованном в понедельник, 15 мая, Дарем приходит к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для проведения расследования.

"Скорость и манера", с которой ФБР начало расследование, основанное, среди прочего, на "неподтвержденной разведывательной информации", отражает "значительное отклонение от манеры", с которой ведомство расследовало аналогичные дела в прошлом, говорится в отчете. По словам спецпрокурора, у отдельных сотрудников ФБР были "сильные враждебные чувства по отношению к Трампу".

Дональд Трамп остался доволен выводами, к которым пришел спецпрокурор в своем отчете. По мнению экс-президента, "американская общественность была обманута", когда Минюст США и ФБР запустили расследование. В свою очередь, в ФБР заявили, что допущенных ошибок в ходе расследования можно было бы избежать, если бы "десятки корректирующих мер" были бы предприняты своевременно.

Обвинения в российском вмешательстве в американские выборы

Власти США неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы президента в 2016 году. Весной 2019 года было завершено расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, однако не смог доказать сговор предвыборного штаба Дональда Трампа, ставшего главой государства по итогам голосования, с российскими властями.

После выборов 2020 года американская сторона вновь обвинила РФ в попытках повлиять на исход голосования в пользу Трампа. Москва до сих пор отрицала любые обвинения во вмешательстве в выборы, называя их беспочвенными.

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