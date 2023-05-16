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Фото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

В расследовании ФБР связей Трампа с РФ нашли нарушения

Анастасия Аринушкина
30 мин. назад

У ФБР не было достаточных оснований, чтобы начинать расследование предполагаемых связей штаба Трампа с Россией - к такому выводу пришел спецпрокурор Джон Дарем.

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Спецпрокурор США Джон Дарем, который был назначен на эту должность при Дональде Трампе, завершил расследование обстоятельств, при которых ФБР заинтересовалась предполагаемыми связями бывшего президента США с Россией. В своем отчете, опубликованном в понедельник, 15 мая, Дарем приходит к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для проведения расследования.

"Скорость и манера", с которой ФБР начало расследование, основанное, среди прочего, на "неподтвержденной разведывательной информации", отражает "значительное отклонение от манеры", с которой ведомство расследовало аналогичные дела в прошлом, говорится в отчете. По словам спецпрокурора, у отдельных сотрудников ФБР были "сильные враждебные чувства по отношению к Трампу".

Дональд Трамп остался доволен выводами, к которым пришел спецпрокурор в своем отчете. По мнению экс-президента, "американская общественность была обманута", когда Минюст США и ФБР запустили расследование. В свою очередь, в ФБР заявили, что допущенных ошибок в ходе расследования можно было бы избежать, если бы "десятки корректирующих мер" были бы предприняты своевременно.

Обвинения в российском вмешательстве в американские выборы

Власти США неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы президента в 2016 году. Весной 2019 года было завершено расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, однако не смог доказать сговор предвыборного штаба Дональда Трампа, ставшего главой государства по итогам голосования, с российскими властями.

После выборов 2020 года американская сторона вновь обвинила РФ в попытках повлиять на исход голосования в пользу Трампа. Москва до сих пор отрицала любые обвинения во вмешательстве в выборы, называя их беспочвенными.

Смотрите также:

Трамп и "российский след"

 

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Отчет спецпрокурора Дарема на сайте Минюста США

www.justice.gov
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