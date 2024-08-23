Спецназ освободил заложников в ИК-19 в Волгоградской области

Спецназ Росгвардии в ходе штурма в ИК-19 под Волгоградом застрелил четырех террористов и освободил всех заложников.

Спецназ Росгвардии освободил заложников в ходе штурма исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области. Все заключенные, захватившие заложников, были "нейтрализованы", сообщает в своем официальном Telegram-канале Росгвардия в пятницу, 23 августа.

Уточняется, что заключенные были убиты "четырьмя точными выстрелами" снайперов спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области. По официальным данным, в ходе штурма ни один заложник не пострадал. Telegram-канал Mash пишет, что операция силовиков продлилась 30 минут. В штурме колонии участвовали спецназ ФСИН "Барс", СОБР Волгоградского управления Росгвардии, а также ОМОН.

Что известно о заключенных, захвативших заложников

СМИ и Telegram-каналам предположительно удалось установить личности заключенных, захвативших заложников в ИК-19. Среди них - уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Трое были осуждены по статье, связанной с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков или покушении на их производство (ст. 228 УК РФ). Еще один - за участие в драке.

Издание "Агентство" утверждает, что один из преступников в 2017 году участвовал в митинге в поддержку мусульман Мьянмы у посольства страны в Москве.

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом

Заключенные колонии №19 взяли в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом в пятницу, 23 августа, в своем официальном Telegram-канале сообщила ФСИН . Как уточнили в ведомстве во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 "четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице".

Позднее в СМИ и Telegram-каналах стали публиковаться видеозаписи, на которых запечатлены вооруженные ножами нападающие и мужчины в одежде ФСИН. Один из них сидит, еще трое без движения лежат в крови. Нападавшие на видео называют себя "моджахедами" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). В одном из видеороликов заключенные заявили, что мстят "за братьев-мусульман", задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". В другом видео они утверждали, что во время захвата "убивали тех, кто притеснял, ущемлял, замучил мусульман".

Захват заложников в ростовском СИЗО

В середине июня подобный инцидент произошел в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Тогда заключенные, называвшие себя членами ИГ, взяли в заложники нескольких сотрудников ФСИН. Спецназу удалось освободить захваченных сотрудников изолятора, а все захватчики были убиты.