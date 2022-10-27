Спецдокладчик ООН о белорусах в изгнании: Власть РБ им мстит

Доклад о белорусах в изгнании представила спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин в четверг, 27 октября, во время онлайн пресс-конференции. В документе рассматривается "законодательство, политика и практики, направленные на то, чтобы заставить белорусов покинуть страну", анализируется враждебная обстановка и нарушения прав человека, вынуждающие людей эмигрировать. Также представлены рекомендации белорусским властям и странам, принимающим граждан Беларуси. DW - об основных пунктах доклада.

Многие белорусы не хотели покидать страну

Вначале презентации Анаис Марин отметила, что белорусские власти по-прежнему не признают ее статус спецдокладчика и уже четыре года не позволяют посетить страну. Представители Беларуси, по ее словам, также игнорируют выступления Марин в ООН.

"Правительство практикует политику "пустого стула": например, я представляю свои материалы в Женеве или в Нью-Йорке, правительство Беларуси бойкотирует эти заседания. Это больше похоже на монолог", - пояснила она.

Анаис Марин Фото: privat

В то же время спецдокладчик смогла посетить другие страны и провести 30 интервью с белорусами в изгнании, их истории и легли в основу доклада. Марин рассказала, что впервые в документе кейсы представлены анонимно, чтобы не подвергать опасности как самих интервьюируемых, так их близких, которые остались в Беларуси.

В докладе отмечается, что многие белорусы не хотели покидать страну, но после преследований, угроз, запугиваний и грубых нарушений прав человека, у них не осталось выбора. По этим же причинам они не могут безопасно вернуться домой.

"Государство хочет отомстить людям"

"Два года назад людям не давали протестовать, запугивали. Сейчас политика больше похожа на месть, будто государство хочет отомстить людям за то, что произошло в 2020 году. Власти занимаются охотой на ведьм, они пытаются наказать всех, кто попытался и посмел критиковать их политику, а также тех, кто критикует роль, которую играет Беларусь в российской агрессии в Украине. Предпринимаются специальные усилия для того, чтобы показывать диссидентов как опасных экстремистов, террористов, которые являются угрозой для страны", - считает спецдокладчик по Беларуси.

По ее словам, к таким мерам можно отнести изменения, внесенные в последнее время в законодательство, в частности, о расширении применения смертной казни в Беларуси, а также о проведении заочных судов над людьми, которые выехали из страны, и лишении уехавших белорусского гражданства.

Белорусы редко просят статус беженца

Авторам доклада не удалось подсчитать точное количество уехавших из Беларуси в последние два года, поскольку власти РБ такой информации не предоставляют, а в принимающих государствах часто это невозможно из-за особенностей миграционной политики.

Среди стран, куда, чаще всего, уезжают белорусы: Польша, Литва, Латвия, Германия, Чехия, Эстония. В 2020 и 2021 годах в лидерах была Украина, но из-за войны белорусским гражданам пришлось вновь переезжать - многие перебрались в Грузию.

Также в документе отмечается, что за статусом беженца обращается мало белорусов. С августа 2020 года до конца 2021 года только 2300 граждан РБ попросили убежища в Польше, хотя это и почти в два раза больше, чем за год до этого. Всего в странах ЕС за этим статусом обратились около 3800 белорусов, но с марта 2022 года число заявлений опять начало расти - в полтора раза по сравнению с февралем.

"Часто люди не могли конкретно описать угрозу, просто всех коллег или участников телеграм-каналов начинали вызывать "на беседу", запугивать. Люди понимали, что время уезжать. Вы не знаете, в чем вас могут обвинить, какой у вас юридический статус, у вас нет подтверждений репрессий в отношении вас. Когда вы подаетесь на получение политического убежища, у вас должны быть документы", - поясняет Анаис Марин.

Рекомендации мировому сообществу и белорусским властям

Между тем в докладе даются рекомендации международному сообществу относительно белорусов в изгнании. В частности, предлагается обеспечить возможности для их въезда, содействовать интеграции белорусов и реализации их прав на труд, здравоохранение, образование, реализовывать принцип невыдворения, а также создать эффективные механизмы для предоставления правового статуса белорусским гражданам, которые не могут вернуться.

Кроме того, спецдокладчик предлагает уделить особое внимание белорусам, которые находились в изгнании в Украине и были вынуждены снова уехать из-за войны в этой стране. Анаис Марин также обратила внимание на то, что, возможно, властям третьих стран придется принимать решения относительно белорусов, которых в РБ лишат гражданства.

Что касается рекомендаций белорусским властям, то среди них - прекратить криминализацию политического инакомыслия в стране, привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами в области прав человека и немедленно освободить всех лиц, осужденных "за осуществление своих законных гражданских и политических прав".

Также рекомендуется привлечь к ответственности чиновников, причастных к нарушениям прав человека, таким, как пытки и жестокое обращение. Это, по мнению спецдокладчика, поможет ликвидировать их безнаказанность, которая способствовала "созданию атмосферы страха - основного фактора, вынуждающего белорусов покидать страну масса".

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