Спецдокладчица ООН призвала РФ освободить осужденных поэтов

Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в России призвала власти РФ немедленно освободить фигурантов "Маяковского дела" - двух российских поэтов, приговоренных к многолетнему тюремному заключению. Осуждение Артема Камардина и Игоря Штовбы "явно противоречит международным стандартам защиты свободы слова", заявила Мариана Кацарова во вторник, 2 января, в Женеве. Она призвала российские власти также "незамедлительно расследовать", предъявленные Артемом Камардиным обвинения в пытках и жестоком обращении во время его ареста.

"Характер обвинения, суровость приговоров и само судебное разбирательство, основанное на показаниях "секретного свидетеля", дают всему российскому обществу четкий сигнал: выступления несогласных голосов, будь то через поэзию, искусство или другие формы выражения, будут иметь серьезные последствия", - заявила Кацарова. "Фиктивные судебные процессы стали инструментом запугивания, чтобы вызвать страх и удержать других от выступления против войны", - указала спецдокладчица ООН.

Двух поэтов осудили за антивоенные стихи

33-летнего Артема Камардина, 23-летнего Егора Штовбу, а также 27-летнего Николая Дайнеко задержали в конце сентября 2022 года после того, как они приняли участие в "Маяковских чтениях" - поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве.

Поводом для задержания стало то, что во время акции Камардин прочитал стихи о Донбассе. Против поэтов поначалу возбудили дело об унижении членов "вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Камардина при задержании избили и, по его словам, изнасиловали гантелью, после чего заставили извиниться на камеру.

В марте 2023 года обвинение изменили на статью о "призывах к антигосударственной деятельности". По версии следствия, преступление Камардина заключалось в том, что он в своем стихе рекомендовал не брать повестки и не ходить по ним в военкомат. Штовбу назвали его соучастником. Дайнеко в мае приговорили к четырем годам колонии, дело по нему выделили в отдельное производство после того, как он пошел на сделку со следствием. 28 декабря Тверской районный суд Москвы приговорил Камардина к семи годам колонии, Штовбу - к пяти с половиной годам.

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