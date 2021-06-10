Спецдокладчица ООН добивается освобождения политзаключенных в Беларуси

Организация Объединенных Наций и США усиливают давление на Беларусь в связи с репрессиями властей против оппозиции. Спецдокладчица ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин, представляя в понедельник, 5 июля, в Женеве свой ежегодный доклад, потребовала от Минска немедленно освободить всех политзаключенных, которых в республике насчитывается свыше 530.

Сравнив бывшую советскую республику с тоталитарным государством, Марин заявила, что вынужденная посадка самолета Ryanair и арест находившегося на борту оппозиционера Романа Протасевича продемонстрировали, что белорусское руководство хочет покончить с любой формой оппозиции. По ее словам, ситуация в стране значительно ухудшилась после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

Представитель США в Совете ООН по правам человека Бенджамин Мёлинг, в свою очередь, отметил, что против Беларуси могут быть введены дальнейшие экономические санкции. Говоря об аресте Протасевича, он подчеркнул, что этот "ужасный инцидент" не может остаться без ответа.

Между тем, белорусский правозащитный центр "Весна" признал политзаключенными в Беларуси еще пять человек. Таким образом, общее число заключенных по политическим мотивам в стране возросло до 534 человек.

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