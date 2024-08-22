Спасение круизных лайнеров: ФРГ национализирует Meyer Werft?

Может ли промышленная компания с полным портфелем заказов, только что заключившая крупнейшую сделку в своей истории, оказаться на грани банкротства? Да, такое случается. Должно ли правительство в подобной ситуации на деньги налогоплательщиков спасать эту фирму или даже национализировать ее, хотя она не относится к стратегически важным для страны предприятиям? Например, если она занимается выпуском роскошных круизных лайнеров для туристических компаний и является мировым лидером в этом сегменте.

Символ немецкого судостроения

Да, должно, решило правительство ФРГ, и его глава канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) 22 августа приехал в Папенбург на Meyer Werft, чтобы на собрании трудового коллектива заверить: федеральная власть внесет свой вклад в спасение градообразующего предприятия. Хотя эта верфь на самом деле нечто гораздо большее, чем просто главный работодатель в основанном в 17-м веке городе с населением менее 40 тысяч человек.

Папенбург, 22 августа 2024. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с местными политиками, менеджерами и лидерами профсоюза после осмотра верфи Meyer Werft идет на собрание трудового коллектива Фото: Carmen Jaspersen/REUTERS

Meyer Werft - один из немногих индустриальных центров в промышленно слабо развитом районе на самом северо-западе ФРГ в федеральной земле Нижняя Саксония, это "индустриальная жемчужина", как выразился Шольц. На самом предприятии работают порядка 3 тысяч человек, но от его банкротства пострадали бы не менее 17 тысяч рабочих мест в регионе, подсчитали местные предпринимательские организации.

Более того, Meyer Werft - это один из символов всего немецкого судостроения, ведь сооружать деревянные парусники в Папенбурге начали еще в 1795 году. Однако верфь сильна не только своими традициями, но и своими технологическими инновациями, например лидерством при переводе лайнеров с дизельных моторов на более экологичные двигатели, работающие на сжиженном природном газе (СПГ). Шольц назвал ее системообразующим предприятием для отрасли.

К тому же Meyer Werft - востребованный, особенно в Европе и Америке, производитель высококачественной и высокотехнологичной экспортной продукции Made in Germany, а немецкая экономика в целом ориентирована на экспорт.

Тяжелые последствия пандемии для судостроения

Но если белоснежные морские лайнеры из Папенбурга такие востребованные, то почему тогда верфь оказалась на грани неплатежеспособности? Прежде всего, из-за специфики бизнес-модели. В западном судостроении принято, что заказчик оплачивает 80% суммы контракта при передаче ему готового судна. Следовательно, верфь многие месяцы строит его на взятые в кредит деньги, а потому ей жизненно необходима готовность банков предоставлять заемные средства.

Однако пандемия COVID-19 нарушила десятилетиями бесперебойно работавшую схему. Предлагающие морские круизы пароходства после нескольких громких случаев массового заражения пассажиров коронавирусом временно заморозили уже выданные Meyer Werft заказы, а тем временем из-за всплеска инфляции сильно выросли цены на энергию и сырье, что в заключенных ранее контрактах не было учтено. В результате, верфь оказалась в убытке, а банки засомневались в ее кредитоспособности.

Вид сверху на верфь Meyer Werft в Папенбурге Фото: MEYER WERFT

Причем в этот самый момент Meyer Werft получила, по ее собственным данным, крупнейший в своей истории заказ. В начале августа компания Disney Cruise Line, пароходное подразделение американского гиганта индустрии развлечений Disney, подписала контракт на поставку ей четырех круизных лайнеров в период с 2027-го по 2031-й год.

Но до этого времени верфи еще надо дожить - и получить кредиты почти на 2,8 млрд евро, чтобы выполнить накопившиеся заказы объемом в 11 млрд евро. Однако самостоятельно Meyer Werft из того затруднительного положения, в котором она оказалась, уже не выберется. Поэтому федеральное и земельное правительства решили оказать зашатавшемуся предприятию государственную помощь. Тем более что проведенный независимым аудитором анализ состояния дел в Meyer Werft показал: она вполне жизнеспособна, хотя и нуждается в санации финансов и определенных реструктуризациях.

Временное огосударствление семейного бизнеса

Своим приездом канцлер Шольц хотел продемонстрировать рабочим верфи и всему региону, что поиск решения идет полным ходом, и вселить в них уверенность, что решение будет найдено. Однако как именно оно будет выглядеть, канцлер пока сказать не смог: переговоры с разными заинтересованными сторонами, в том числе с банками, еще идут, к тому же нужно получить решение бундестага и согласие на господдержку из Брюсселя от Европейской комиссии. Но время поджимает: деньги у верфи кончатся 15 сентября.

Немецкие СМИ пишут, что дело явно идет к временной национализации Meyer Werft, которая до сих пор была одним из самых ярких примеров традиционного немецкого семейного бизнеса, поскольку по сей день принадлежит потомкам ее отца-основателя, теперь уже седьмому поколению во главе с 76-летним Бернардом Майером (Bernard Meyer). Этот семейный концерн наряду с Meyer Werft в Папенбурге владеет также Neptun Werft в восточногерманском Ростоке и судостроительным предприятием в финском городе Турку.

В главном производственном цехе Meyer Werft в Папенбурге завершается строительство очередного круизного лайнера Фото: MEYER WERFT

Называются такие цифры: федеральное и земельное правительства могли бы получить 80-90% в капитале верфи и предоставить банкам гарантии в размере по 900 млн евро каждое. В таком случае под контроль властей, полагают СМИ, перейдут обе немецкие верфи, а финское предприятие останется в собственности семьи Майер.

Однако нынешние владельцы получили бы право в будущем вернуть себе обе немецкие верфи, ведь выпускать круизные лайнеры - это уж точно не задача государства. Цель предпринимаемых сейчас правительством мер - предотвратить банкротство жизнеспособного частного предприятия и выступить гарантом его дальнейшего кредитования банками.

Предыдущие национализации в Германии

Две предыдущие громкие национализации в Германии были связаны с предприятиями из газовой отрасли. Правительству Олафа Шольца пришлось, во-первых, спасать энергетическую компанию Uniper, в прошлом - крупнейшего импортера российского газа, оказавшуюся в 2022 году на грани банкротства после резкого сокращения, а затем полного прекращения поставок из России. Новое руководство этой фирмы успешно стабилизировало ситуацию и уже готовит ее к поэтапной приватизации.

Во-вторых, Берлину пришлось национализировать активы бывшей компании Gazprom Germania после того, как "Газпром" весной 2022 попытался в нарушение законов ФРГ изменить структуру собственности, что представляло собой реальную угрозу для энергоснабжения страны. Конкретных планов по приватизации этой компании пока нет.

А в разгар пандемии коронавируса, сильно ударившей по гражданской авиации, правительство временно вошло в капитал авиакомпании Lufthansa, но очень скоро вновь продало свой пакет акций. Причем с прибылью.