 SpaceX в последнюю минуту отменила запуск ракеты с интернет-спутниками | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2021

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Мир

SpaceX в последнюю минуту отменила запуск ракеты с интернет-спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 должна была вывести на орбиту еще 60 мини-спутников связи в рамках проекта Starlink. Новая попытка запуска будет предпринята уже 1 марта.

Запуск ракеты Falcon 9, январь 2021

Запуск ракеты Falcon 9, январь 2021

Американская компания - производитель космической техники SpaceX в последнюю минуту отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Запуск, запланированный на 28 февраля, был отменен за 1 минуту 24 секунды до старта, сообщила SpaceX в своем микроблоге в Twitter.

Компания не назвала причин отмены старта, но отметила, что следующая попытка запуска будет предпринята уже в понедельник, 1 марта, в 20.15 по восточноамериканскому времени (вторник 4.15 мск).

SpaceX намерена вывести на орбиту группу интернет-спутников уже в 20-й раз с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX на нынешний момент состоит из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.

Крупнейший в мире спутниковый оператор

SpaceX является крупнейшим в мире спутниковым оператором. В перспективе компания планирует развернуть в космосе 12 тысяч, а затем и 30 тысяч космических аппаратов для создания масштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Ранее SpaceX сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в 2021-м - почти всю планету. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта Starlink оценивается в 10 млрд долларов.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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