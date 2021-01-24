SpaceX в последнюю минуту отменила запуск ракеты с интернет-спутниками

Американская компания - производитель космической техники SpaceX в последнюю минуту отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Запуск, запланированный на 28 февраля, был отменен за 1 минуту 24 секунды до старта, сообщила SpaceX в своем микроблоге в Twitter.
Компания не назвала причин отмены старта, но отметила, что следующая попытка запуска будет предпринята уже в понедельник, 1 марта, в 20.15 по восточноамериканскому времени (вторник 4.15 мск).
SpaceX намерена вывести на орбиту группу интернет-спутников уже в 20-й раз с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX на нынешний момент состоит из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.
Крупнейший в мире спутниковый оператор
SpaceX является крупнейшим в мире спутниковым оператором. В перспективе компания планирует развернуть в космосе 12 тысяч, а затем и 30 тысяч космических аппаратов для создания масштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.
Ранее SpaceX сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в 2021-м - почти всю планету. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта Starlink оценивается в 10 млрд долларов.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина