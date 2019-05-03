 SpaceX отправила на орбиту первые спутники для проекта Starlink | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2019

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Мир

SpaceX отправила на орбиту первые спутники для проекта Starlink

Основатель компании SpaceX Илон Маск планирует запустить на орбиту тысячи спутников, которые обеспечат надежный и высокоскоростной доступ к интернету в любой точке земного шара.

Старт ракеты-носителя с шестью десятками спутников

Старт ракеты-носителя с шестью десятками спутников

Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, отправила на орбиту первую группу спутников в рамках проекта Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками взлетела с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде около 22.30 по местному времени (05.30 мск) в четверг, 23 мая.

Контекст

В США Илон Маск запускает очередную ракету. Россия же из-за своей изоляционистской политики теряет огромные возможности на технологических рынках, считает Александр Плющев. (23.02.2018)

Национальная система покрытия Земли высокоскоростным интернетом - "Эфир" была представлена 22 мая "дочкой" Роскосмоса. Но во время презентации проект подвергли критике. (23.05.2018)

Проект Starlink, разрабатываемый с 2015 года, призван обеспечить надежный и высокоскоростной доступ в интернет в любой точке планеты. Два тестовых спутника были успешно запущены в феврале 2018 года. В течение нескольких лет Илон Маск планирует вывести на орбиту несколько тысяч подобных космических летательных аппаратов.

Первый испытательный полет Dragon-2

С начала 2019 года компания SpaceX совершила ряд успешных запусков. Так, 2 марта в свой первый испытательный полет был отправлен новейший космический корабль многоразового использования Dragon-2 (Crew Dragon). На следующий день корабль, разработанный для пилотируемых полетов, состыковался с Международной космической станцией, а после шестидневной миссии на орбите приводнился в Атлантическом океане.

11 апреля состоялся первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 64 тонн грузов.

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