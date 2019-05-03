SpaceX отправила на орбиту первые спутники для проекта Starlink

Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, отправила на орбиту первую группу спутников в рамках проекта Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками взлетела с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде около 22.30 по местному времени (05.30 мск) в четверг, 23 мая.

Проект Starlink, разрабатываемый с 2015 года, призван обеспечить надежный и высокоскоростной доступ в интернет в любой точке планеты. Два тестовых спутника были успешно запущены в феврале 2018 года. В течение нескольких лет Илон Маск планирует вывести на орбиту несколько тысяч подобных космических летательных аппаратов.

Первый испытательный полет Dragon-2

С начала 2019 года компания SpaceX совершила ряд успешных запусков. Так, 2 марта в свой первый испытательный полет был отправлен новейший космический корабль многоразового использования Dragon-2 (Crew Dragon). На следующий день корабль, разработанный для пилотируемых полетов, состыковался с Международной космической станцией, а после шестидневной миссии на орбите приводнился в Атлантическом океане.

11 апреля состоялся первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 64 тонн грузов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

