SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников

Американская компания по производству космической техники SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту еще 60 мини-спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Спутники выведены на орбиту с помощью тяжелой двухступенчатой ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в 05.19 мск во вторник, 7 января, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.
60 интернет-спутников Starlink выведены на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, аппараты поднимутся на более высокую орбиту с помощью собственных ионных двигателей. Это уже третий вывод на орбиту интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 аппаратов были запущены в конце мая, а вторые - в ноябре. Таким образом, на орбите находятся уже 180 интернет-спутников Starlink.
SpaceX и конкуренты
SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания глобальной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным интернетом в любой точке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов.
Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального интернет-покрытия потребуется по меньшей мере шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.
SpaceX - лишь одна из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. В феврале 2019 года компания OneWeb вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.
Смотрите также:
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина