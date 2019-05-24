 SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2020

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Мир

SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников

Компания Илона Маска продолжает развертывать глобальную сеть интернет-покрытия системы Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 180 космических аппаратов.

Запуск ракеты Falcon 9 с космодрома тна мысе Канаверал (фото из архива)

Запуск ракеты Falcon 9 с космодрома тна мысе Канаверал (фото из архива)

Американская компания по производству космической техники SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту еще 60 мини-спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Спутники выведены на орбиту с помощью тяжелой двухступенчатой ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в 05.19 мск во вторник, 7 января, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

60 интернет-спутников Starlink выведены на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, аппараты поднимутся на более высокую орбиту с помощью собственных ионных двигателей. Это уже третий вывод на орбиту интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 аппаратов были запущены в конце мая, а вторые - в ноябре. Таким образом, на орбите находятся уже 180 интернет-спутников Starlink.

Контекст

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SpaceX и конкуренты

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания глобальной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным интернетом в любой точке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального интернет-покрытия потребуется по меньшей мере шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX - лишь одна из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. В феврале 2019 года компания OneWeb вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

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