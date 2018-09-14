 SpaceX анонсировала отправку 4 туристов в ″глубокий космос″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2020

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Мир

SpaceX анонсировала отправку 4 туристов в "глубокий космос"

Компания Элона Маска вступила в партнерство с американским космическим туроператором Space Adventures, чтобы осуществить туристический полет за 100 млн долларов не позднее 2022 года.

SpaceX на стартовой площадке

SpaceX на стартовой площадке

SpaceX, принадлежащая Илону Маску, подписала соглашение о сотрудничестве с американской космической туристической компанией Space Adventures, чтобы отправить 4 человек в столь далекое космическое путешествие, какое еще никто из туристов не совершал, объявили участники партнерства в среду, 19 февраля. Этот полет должен состояться не позднее 2022 года и будет стоить не меньше 100 миллионов долларов, точная цена неизвестна.

Туристы полетят на космической капсуле SpaceX Crew Dragon ("Экипаж Дракон"), которую выводит в космос ракетоноситель Falcon 9. Капсула отправится в два-три раза дальше от Земли, чем расположена орбита Международной космической станции (примерно 400 км. - Ред.). Туристы смогут выбрать продолжительность поездки.

Контекст

Капсула Crew Dragon была разработана для транспортировки астронавтов на МКС, поэтому комфорт внутри капсулы ограничен: для всех пассажиров предусмотрено общее пространство для сна и гигиены площадью 9 кв.м. Перед вылетом будущие космические туристы должны будут пройти курс тренировки в США.

Конкуренция на рынке космического туризма

Новый партнер Маска, Space Adventures уже отправляла туристов на МКС российскими кораблями "Союз" в период с 2001 по 2009 годы. С 2021 года компания хочет возобновить туристические полеты на российских кораблях.

Космические путешествия на высоту до 100 км от поверхности земли намерены предложить также Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Бренсона и Blue Origin американца Джефа Безоса. Американский концерн Boeing, который разрабатывает новую пассажирскую капсулу Starliner для отправки астронавтом к МКС, тоже намеревался оказывать туристические услуги. 

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