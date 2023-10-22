Создатель "Бессмертного барака" вышел на связь

Создатель и редактор проекта "Бессмертный барак" о жертвах политических репрессий Андрей Шалаев, исчезнувший после задержания 19 октября в Твери, вышел на связь. "Я снова с вами! Чтобы поставить запятую, пока до понедельника, подробности позже", - написал Шалаев в Telegram-канале проекта в ночь на воскресенье, 22 октября. Он подтвердил, что был задержан в Твери. "Настоящей причиной задержания является визит представителей французской прессы в мемориальный комплекс "Медное" в моем сопровождении", - указал далее Андрей Шалаев.

Активист сообщил также, что сейчас находится в безопасности "настолько, насколько можно сегодня себя чувствовать безопасным в стране, где пропадают люди". Он поблагодарил всех, кто его искал, поддерживал и распространял информацию, и заявил о необходимости обжаловать действия полицейских.

Задержание Шалаева в Твери

Об исчезновении Андрея Шалаева стало известно после того, как его 19 октября задержали на вокзале в Твери. О задержании Шалаев сообщил сам независимому правозащитному медиапроекту "ОВД-Инфо". По его словам, силовики хотели составить на него протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. "На данный момент мы не знаем о местонахождения Андрея. Телефон его недоступен. Все отделы полиции, ИВС, спецприемник, ФСБ, СК и прочие отвечают адвокату и отцу Андрея, что такого не доставляли. До медицинских учреждений дозвониться не удалось, ни один номер телефона не отвечает", - сообщил проект. "ОВД-Инфо" указало, что в день задержания Шалаев показывал французским журналистам расстрельные полигоны в Твери.

"Бессмертный барак" - общественный проект, собирающий документы, фотографии и воспоминания о жертвах политических репрессий в СССР. Создан в 2015 году. "Сохранить память о своих родных, сделать доступными для других семейные воспоминания, добавить в общую базу данных фотографии, документы, любые материалы о репрессированных", - указано в описании проекта на его сайте.

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