 Современное рабство: лишенные прав женщины стали заложницами радикальных талибов в Афганистане | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 26.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Современное рабство: лишенные прав женщины стали заложницами радикальных талибов в Афганистане

Талибы после захвата власти в Афганистане стали грубо нарушать права женщин. Например, запретили им заниматься спортом. Многие женщины, игравшие заметную роль в политической или общественной жизни страны, решили уехать, опасаясь преследований. Ведь талибы жестко подавляют любое инакомыслие. Подробнее о ситуации в Афганистане DW рассказала экс-депутат парламента, бывший вице-спикер Фавзия Коофи.

Смотреть видео 26:01

Другие сюжеты в медиатеке

Как простые афганцы страдают из-за прихода к власти талибов - репортаж DW из Кабула.

Снять деньги практически невозможно: из-за талибов экономика Афганистана оказалась на грани коллапса (04.10.2021) 04.10.2021

Правительство талибов в Афганистане запугивает общество, что приводит к массовому уходу женщин из профессии.

Афганские журналистки при Талибане: угроза профессии и личной безопасности (08.10.2021) 08.10.2021

По мнению генерала Дугласа Льюта, ответственность за провал США в Афганистане несут и администрации Трампа и Байдена.

Провал США в Афганистане: американский генерал дал жесткую оценку миссии Вашингтона на Гиндукуше 07.10.2021

Многие женщины в Афганистане не собираются мириться с ограничением их прав и свобод.

Женщин в Афганистане могут убить за протест против талибов, но они все равно не хотят молчать 17.09.2021

Другие сюжеты в рубрике: Права человека

Также в выпуске: жену бывшего судьи Верховного суда Чечни насильно вывезли из Нижнего Новгорода.

США везут Украине "джавелины", а Германию Кличко обвиняет в предательстве. DW Новости (26.01.2022) 26.01.2022

Ситуацию в Казахстане в бундестаге считают все еще очень нестабильной. Почему?

Что о Казахстане говорят немецкие политики (25.01.2022) 25.01.2022

За критиками Кадырова приезжают не только в Чечне, но и в других регионах России.

Как чеченские силовики похищают людей (25.01.2022) 25.01.2022

Экс-премьер Акежан Кажегельдин надеется на замораживание активов семьи Нурсултана Назарбаева и его ближайшего круга.

Акежан Кажегельдин о миллиардах Назарбаева и перспективах Токаева после протестов в Казахстане (25.01.2022) 25.01.2022

Читайте также

Representatives of the Taliban arrive in Gardermoen, Norway, Saturday, Jan. 22, 2022. A Taliban delegation has traveled to Norway for talks. It will meet with representatives of the Norwegian authorities and several allied countries but also with civil society activists and human rights defenders from Afghanistan. (Terje Bendiksby/NTB Scanpix via AP)

В Осло начались переговоры с талибами о ситуации в Афганистане 23.01.2022

Это первая встреча талибов с западными чиновниками в Европе после захвата власти в Афганистане. В центре переговоров - гуманитарная помощь афганскому народу.

Taliban-Kämpfer sichern das Gebiet nach der Explosion einer Bombe an einem Straßenrand. Die Bombe explodierte auf einer belebten Straße in der afghanischen Hauptstadt und verletzte zwei Menschen, so die Polizei. +++ dpa-Bildfunk +++

ООН обвинила "Талибан" как минимум в 72 внесудебных казнях в Афганистане 14.12.2021

По словам заместителя верховного комиссара ООН по правам человека, с момента прихода к власти талибов в Афганистане было убито более сотни бывших силовиков, большинство казней приписываются новым властям.

U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet speaks during a special session of the Human Rights Council on the situation in Afghanistan, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, August 24, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

ООН обвинила "Талибан" в убийствах и похищениях людей 13.09.2021

Есть достоверные сведения о расправах талибов над бывшими афганскими силовиками. Боевики устраивают облавы в поиске противников и вытесняют женщин из общественной жизни, заявила комиссар ООН по правам человека Бачелет.

22.08.2021, Afghanistan, Kabul: Taliban-Kämpfer stehen an einem Kontrollpunkt im Viertel Wazir Akbar Khan in afghanischen Hauptstadt Kabul und sprechen mit einem Rollerfahrer. In Kabul sind im Gedränge rund um den Flughafen nach Angaben der britischen Regierung sieben Menschen ums Leben gekommen. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ЕС раскритиковал созданное талибами правительство Афганистана 08.09.2021

Состав переходного правительства в Кабуле не отражает этнического и религиозного многообразия Афганистана, указали в Брюсселе. Зампред Еврокомиссии Шефчович призвал талибов уважать права женщин.