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Современное рабство: лишенные прав женщины стали заложницами радикальных талибов в Афганистане

Талибы после захвата власти в Афганистане стали грубо нарушать права женщин. Например, запретили им заниматься спортом. Многие женщины, игравшие заметную роль в политической или общественной жизни страны, решили уехать, опасаясь преследований. Ведь талибы жестко подавляют любое инакомыслие. Подробнее о ситуации в Афганистане DW рассказала экс-депутат парламента, бывший вице-спикер Фавзия Коофи.