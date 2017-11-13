 Совпадение? Шольц у Путина, отвод войск и обращение о признании ″ДНР″-″ЛНР″. DW Новости (15.02.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 15.02.2022

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Совпадение? Шольц у Путина, отвод войск и обращение о признании "ДНР"-"ЛНР". DW Новости (15.02.2022)

Вот уже несколько недель свыше 100 тысяч военных РФ находятся вблизи Украины с целью, как уверены западные спецслужбы, начала полномасштабного наступления и захвата украинских территорий. Пытаясь предотвратить такое развитие событий, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл 15 февраля на переговоры с Владимиром Путиным в Москву. О чем говорили лидеры двух стран и ждать ли реальной деэскалации?

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