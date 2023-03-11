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Вид на Мариуполь (фото из архива)Фото: Valery Melnikov/SNA/IMAGO
КонфликтыУкраина

Советник мэра: За сутки в Мариуполе было около 20 взрывов

Александра Иванова
7 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 марта.

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На 382-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 12 марта (время московское).

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За прошедшие сутки в оккупированных ВС РФ Мариуполе и Мариупольском районе раздалось около 20 взрывов, их "эпицентром" являлся комбинат Ильича, где массово сосредоточены российские военные, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

По его словам, в ночь на 11 марта взрывы были слышны в поселке Мангуш Мариупольского района, днем 11 марта - в районе аэропорта.

В результате нанесенных ударов погибли по меньшей мере 20 военнослужащих РФ, указал Андрющенко. Кроме того, в Мариуполе "сгорел дотла" один дом, после того как на него упали обломки от российской ракеты, выпущенной системой ПВО, добавил он.

Хроника событий 11 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 марта 00.00 - 13.59 >>>

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