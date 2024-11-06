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Совфед ратифицировал договор о партнерстве РФ и КНДР

Сергей Ромашенко
6 ноября 2024 г.

В договоре прописана взаимная помощь на случай внешней вооруженной агрессии. Документ вызывает обеспокоенность в западных странах.

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Флаги России и Северной Кореи
Флаги России и Северной КореиФото: Artem Geodakyan/REUTERS

Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - в среду, 6 ноября, одобрила закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Документ был подписан в Пхеньяне 19 июня.

В числе прочего договор предусматривает оказание друг другу военной помощи в случае вооруженной агрессии. "В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно своему законодательству", - говорится в документе.

В договоре закреплены положения, касающиеся сотрудничества по вопросам установления "справедливого многополярного нового миропорядка" и создания механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности двух стран.

Сотрудничество России и Северной Кореи в других сферах

Россия и Северная Корея также договорились сотрудничать в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, науки и техники, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма, охраны окружающей среды, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, Россия и КНДР будут поддерживать развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углублять контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами, взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вызвал глубокую обеспокоенность и негативное отношение на Западе и в странах НАТО. Посла РФ в Сеуле вызвали в МИД Южной Кореи.

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