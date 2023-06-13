СЕ раскритиковал законопроект о деолигархизации Грузии

Венецианская комиссия призвала Грузию не принимать законопроект о деолигархизации в его нынешнем виде, указав на отсутствие системного подхода.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия Совета Европы) призвала власти Грузии не принимать законопроект о деолигархизации в нынешнем, доработанном виде. Во втором, окончательном заключении комиссии, предоставленном DW во вторник, 13 июня, указывается на опасность использования такого закона в политических целях для воздействия на оппонентов действующих властей.

Большинство стран используют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на предотвращение разрушительного воздействия на демократию, верховенство право и права человека при концентрации олигархического влияния, указала Венецианская комиссия. Вместо этого, по мнению страсбургских экспертов, законопроект использует не "системный", а "персональный" подход к объявлению граждан олигархами. Он не является демократическим ответом на олигархическое влияние в стране, его даже нельзя считать эффективным, отмечается в заявлении.

Венецианская комиссия, среди прочего, порекомендовала Грузии разработать и внедрить принцип конкурентности в политике, усилить борьбу с коррупцией на высоком уровне, поддерживать прозрачность в сфере госзакупок, укрепить плюрализм СМИ и транспарентность их собственников.

Деолигархизация - один из пунктов требований ЕС к Грузии

Промежуточное заключение по данному законопроекту Венецианская комиссия приняла в марте текущего года. Экспертиза была проведена по просьбе председателя парламента Грузии. Требование деолигархизации является одним из 12 пунктов, выполнение которых необходимо для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

Несколько дней назад Венецианская комиссия сделала заключения по нескольким законопроектам Украины. Она рекомендовала Киеву отложить имплементацию закона об олигархах до окончания войны, а также опубликовала выводы по законопроекту об отборе судей в КСУ. Кроме того, в Совете Европы раскритиковали ряд положений закона о национальных меньшинствах, в частности касающихся вопросов языка.

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