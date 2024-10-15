  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Совет Европы: РФ уничтожает культурное наследие в Украине

Екатерина Венкина
15 октября 2024 г.

Совет Европы распространил декларацию о разрушении культурного наследия в Украине. Авторы документа выразили уверенность, что речь идет о "систематической политике" властей России.

https://p.dw.com/p/4lqA9
Храм в Одессе, разрушенный в результате российского ракетного удара
Храм в Одессе, разрушенный в результате российского ракетного удараФото: Nina Liashonok/REUTERS

Совет Европы в Страсбурге назвал уничтожение культурного наследия в Украине в ходе войны РФ нарушением международного гуманитарного права. Конгресс местных и региональных властей во вторник, 15 октября, принял декларацию о разрушении культурного наследия в Украине, сообщили в Совете.

Конгресс вновь осудил войну и подтвердил "непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

В конгрессе отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ было повреждено или разрушено более тысячи культурных объектов. Авторы декларации выразили уверенность, что "нападения на культурные объекты и их разграбление" происходят в рамках систематической политики, направленной на уничтожение исторической и культурной самобытности Украины, что, по мнению составителей документа, "соответствует геноцидным намерениям".

"РФ должна выплатить компенсацию за ущерб"

В декларации подчеркивается, что РФ должна выплатить компенсацию за ущерб, а украинские местные и региональные власти - содействовать работе по составлению реестра ущерба и в подаче требований в этом формате.

В Совет Европы входят 46 стран, Россия была исключена из него из-за войны против Украины.

В Гааге 2 апреля открыли процесс подачи заявок о нанесенном российскими войсками материальном ущербе в Украине. Специально созданный для этого международный реестр - это первый шаг к получению компенсации и восстановлению Украины.

На начальном этапе зарегистрировать ущерб в международном реестре могут украинцы, чье жилье было уничтожено в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Это первая из 44 категорий, предусмотренных реестром, сообщил его исполнительный директор Маркиян Ключковский в Гааге на конференции по восстановлению правосудия в Украине. Остальные категории пострадавших граждан должны получить возможность подать заявку до конца 2024 года, отмечал он.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия удара по Львову 3 сентября 2024 года

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Общество5 сентября 2024 г.11 фото
external

Вкус непокорности: как украинские виноделы выживают в условиях войны?

Вкус непокорности: как украинские виноделы выживают в условиях войны?

Несмотря на боевые действия и частые обстрелы на юге Украины, виноделы в районе Херсона продолжают собирать виноград и делать вино. Некоторые марки украинского вина пользуются спросом и за границей.
Экономика и бизнес12 октября 2024 г.04:31 мин.
Владимир Путин на Красной площади 23 февраля

"Трибунал для Путина" все ближе и все реальнее?

"Трибунал для Путина" все ближе и все реальнее?

Спецтрибунал для правящей верхушки РФ, конфискация замороженных активов Центробанка для возмещения ущерба Украине - эти предложения больше не пугают Запад. Международное сообщество готово к конструктивному диалогу.
Конфликты5 апреля 2024 г.
Показать еще