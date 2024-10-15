Совет Европы: РФ уничтожает культурное наследие в Украине

Совет Европы распространил декларацию о разрушении культурного наследия в Украине. Авторы документа выразили уверенность, что речь идет о "систематической политике" властей России.

Совет Европы в Страсбурге назвал уничтожение культурного наследия в Украине в ходе войны РФ нарушением международного гуманитарного права. Конгресс местных и региональных властей во вторник, 15 октября, принял декларацию о разрушении культурного наследия в Украине, сообщили в Совете.

Конгресс вновь осудил войну и подтвердил "непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

В конгрессе отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ было повреждено или разрушено более тысячи культурных объектов. Авторы декларации выразили уверенность, что "нападения на культурные объекты и их разграбление" происходят в рамках систематической политики, направленной на уничтожение исторической и культурной самобытности Украины, что, по мнению составителей документа, "соответствует геноцидным намерениям".

"РФ должна выплатить компенсацию за ущерб"

В декларации подчеркивается, что РФ должна выплатить компенсацию за ущерб, а украинские местные и региональные власти - содействовать работе по составлению реестра ущерба и в подаче требований в этом формате.

В Совет Европы входят 46 стран, Россия была исключена из него из-за войны против Украины.

В Гааге 2 апреля открыли процесс подачи заявок о нанесенном российскими войсками материальном ущербе в Украине. Специально созданный для этого международный реестр - это первый шаг к получению компенсации и восстановлению Украины.

На начальном этапе зарегистрировать ущерб в международном реестре могут украинцы, чье жилье было уничтожено в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Это первая из 44 категорий, предусмотренных реестром, сообщил его исполнительный директор Маркиян Ключковский в Гааге на конференции по восстановлению правосудия в Украине. Остальные категории пострадавших граждан должны получить возможность подать заявку до конца 2024 года, отмечал он.