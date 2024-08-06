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Совет ЕС одобрил выделение Украине 4,2 млрд евро

Сергей Гуща
6 августа 2024 г.

Средства пойдут на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирование ее государственного управления. В этом году размер европейской финансовой помощи Киеву достигнет 12 миллиардов евро.

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Статуя Европы в Брюсселе
БрюссельФото: Uwe Kazmaier/imageBROKER/picture alliance

Совет Евросоюза одобрил выделение Киеву 4,2 миллиарда евро из Фонда помощи Украине. Об этом во вторник, 6 августа, в соцсети Х сообщила Венгрия, председательствующая в ЕС во второй половине нынешнего года. Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления, говорится далее в сообщении.

Еврокомиссия 17 июля поддержала выделение этих средств. По ее данным, размер финансовой помощи Украине, отражающей российскую агрессию, в рамках этого механизма в текущем году достигнет 12 миллиардов евро.

Совет ЕС в феврале 2024 года одобрил создание европейского Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Эти средства, рассчитанные на четыре года - с 2024-го по 2027-й, планируется предоставлять в виде грантов и кредитов. Они должны будут обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и решение среднесрочных задач по реконструкции и модернизации страны.

Днем ранее США предоставили Украине финансовую помощь в размере 3,9 миллиарда долларов через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine.

 

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