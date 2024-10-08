  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

ЕС одобрил создание нового санкционного механизма против РФ

Ольга Лебедева
8 октября 2024 г.

По инициативе Жозепа Борреля ЕС создает новый механизм для противодействия гибридным угрозам со стороны России, в частности, вмешательству в выборы, дезинформации и кибератакам.

https://p.dw.com/p/4lXqd
Флаг ЕС
Совет ЕС принял новый санкционный механизмФото: Ardan Fuessmann/IMAGO

Совет ЕС одобрил создание санкционного механизма, который будет применяться в ответ на дестабилизирующие действия России. Новый механизм позволит Брюсселю преследовать людей и организации, действия которых подрывают основополагающие ценности, безопасность, независимость и целостность ЕС и его членов, а также международных организаций и третьих стран, заявил Совет Евросоюза во вторник, 8 октября.

Гибридные угрозы России

Среди прочего речь идет о гибридных угрозах, таких как подрыв избирательных процессов и нарушение работы демократических институтов, угрозы и диверсии в отношении компаний, представляющих общественный интерес услуг и критической инфраструктуры.

Кроме того, в этой связи упоминается скоординированное использование дезинформации, кибератаки, а также целенаправленное использование мигрантов в качестве инструмента дестабилизации.

Инициатива Борреля

В рамках этого механизма планируется создание отдельного санкционного списка, в который будут добавляться физические и юридические лица. Их активы будут замораживаться, гражданам и компаниям в ЕС будет запрещено предоставлять им средства. А людям - фигурантам данного списка также запретят въезжать на территорию Евросоюза.

Решение принято по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Оно является частью ответа Евросоюза на продолжающуюся кампанию гибридной деятельности России на территории ЕС, которая в последнее время активизировалась за счет новых действий, поясняется далее.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.
Политика28 сентября 2022 г.11 фото
external

Стоит ли немцам бояться российских диверсий - интервью с членом комитета по контролю за спецслужбами

Стоит ли немцам бояться российских диверсий - интервью с членом комитета по контролю за спецслужбами

В Германии недавно арестовали двух мужчин - по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России и возможной подготовке диверсий в ФРГ. Депутат бундестага (фракция СвДП), член парламентского комитета по контролю за спецслужбами Александер Мюллер рассказал DW о шпионской активности РФ и опасениях по поводу диверсий в Германии.
Политика27 мая 2024 г.05:56 мин.
Последствия российского обстрела Измаила

Глава разведки Эстонии: Cдержанность Запада поощряет Кремль

Глава разведки Эстонии: Cдержанность Запада поощряет Кремль

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин считает, что нерешительность стран НАТО побуждает Москву к дальнейшей эскалации в отношениях с Западом.
Политика3 октября 2024 г.
Показать еще