ЕС одобрил создание нового санкционного механизма против РФ

По инициативе Жозепа Борреля ЕС создает новый механизм для противодействия гибридным угрозам со стороны России, в частности, вмешательству в выборы, дезинформации и кибератакам.

Совет ЕС одобрил создание санкционного механизма, который будет применяться в ответ на дестабилизирующие действия России. Новый механизм позволит Брюсселю преследовать людей и организации, действия которых подрывают основополагающие ценности, безопасность, независимость и целостность ЕС и его членов, а также международных организаций и третьих стран, заявил Совет Евросоюза во вторник, 8 октября.

Гибридные угрозы России

Среди прочего речь идет о гибридных угрозах, таких как подрыв избирательных процессов и нарушение работы демократических институтов, угрозы и диверсии в отношении компаний, представляющих общественный интерес услуг и критической инфраструктуры.

Кроме того, в этой связи упоминается скоординированное использование дезинформации, кибератаки, а также целенаправленное использование мигрантов в качестве инструмента дестабилизации.

Инициатива Борреля

В рамках этого механизма планируется создание отдельного санкционного списка, в который будут добавляться физические и юридические лица. Их активы будут замораживаться, гражданам и компаниям в ЕС будет запрещено предоставлять им средства. А людям - фигурантам данного списка также запретят въезжать на территорию Евросоюза.

Решение принято по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Оно является частью ответа Евросоюза на продолжающуюся кампанию гибридной деятельности России на территории ЕС, которая в последнее время активизировалась за счет новых действий, поясняется далее.