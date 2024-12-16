Совет ЕС: дебют Каллас и отмена безвиза (кое-кому) в Грузии

"Это мое первое венгерское вето, но точно не последнее", - пошутила Каллас после дебютного заседания с главами МИД стран ЕС. Санкции против Тбилиси принять не удалось, но кое-кто лишится безвиза.

Первый Совет ЕС по иностранным делам под председательством Каи Каллас завершился в понедельник, 16 декабря, несколькими пакетами санкций, из которых два - в отношении России, один - против режима в Беларуси, но ни одного - против лидеров "Грузинской мечты".

Ситуация в Грузии была одной из главных тем заседания министров иностранных дел стран Европейского Союза, помимо войны в Украине и падения режима Асада в Сирии. Как заметила на итоговой пресс-конференции сама Каллас, дискуссии по Грузии были бурными. Во-первых, страны ЕС заняли разные позиции в связи с прошедшими в октябре парламентскими выборами, и если одни однозначно их не признают, то другие не спешат с подобными выводами.

Общей позиции ЕС по выборам пока нет

"Я не собираюсь признавать результаты выборов, потому что они не были прозрачными, честными и демократичными", - заявил перед встречей глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Перед тем как санкционировать выборы, мы должны услышать, что там были фальсификации", - возразил его коллега по должности из Люксембурга Ксавье Беттель, отметив, что на выборах в Грузии присутствовали "сотни и сотни наблюдателей".

"Подвергать партию наказанию за то, что она добилась хорошего результата, а мы хотели бы, чтобы она не добилась хорошего результата, - это не мой подход, - заявил он. - Вот что действительно неприемлемо, так это карать демонстрантов, проявлять к ним такую жестокость: ответственных за это надо наказывать".

Члены ЕС осуждают жестокость властей к мирным демонстрантам

Итак, когда дело дошло до осуждения жестокого обращения властей Грузии с участниками мирных протестов, среди стран Евросоюза нашлось больше единомышленников. "То, что происходит сейчас в Грузии, нельзя назвать демократическим обществом. Это насилие противоречит правам человека, оно фактически преступно", - заявил эстонский министр Цакхна.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас Фото: Alexandros Michailidise/European Union

Его землячка Кая Каллас, теперь возглавляющая внешнеполитическое ведомство ЕС, вынесла на обсуждение Совета по иностранным делам список персональных санкций в отношении грузинских чиновников, стоящих за насилием против мирных демонстрантов. Подобные меры были бы возможны в рамках санкционного режима Евросоюза за нарушения прав человека. Отдельного санкционного режима для Грузии Брюссель пока вводить не собирается.

Санкции заблокированы - и снова Венгрия

Список потенциальных кандидатов обсудили, но санкции принять не удалось: их заблокировала Венгрия, которую поддержала Словакия, - как это и прогнозировали наблюдатели.

"Это мое первое венгерское вето, но я гарантирую, что оно не последнее, - пошутила на пресс-конференции Каллас. - Я оптимистка, я интенсивно работала с венгерскими коллегами и намерена работать с ними и в будущем, вместе с другими странами предлагая различные решения".

Между тем страны Балтии уже ввели санкции в отношении фигурантов этого списка - рекордсменкой оказалась Литва, внесшая почти 30 человек. В этих странах надеются, что, даже если ограничительные меры не удастся ввести на уровне всего блока, к ним присоединятся все остальные члены ЕС, кроме двух несогласных.

Отмена безвиза для дипломатов и чиновников

И все же этот Совет ЕС не прошел безрезультатно: было достигнуто политическое соглашение о введении визовых ограничений для грузинских дипломатов и правительственных чиновников за репрессии против оппозиционных демонстрантов, а если проще - отмена безвиза для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии.

Теперь Еврокомиссия должна представить свои предложения по реализации этой меры, и, по словам Каллас, это произойдет до конца 2024 года. Она назвала это первым символичным шагом и заверила, что у глав МИД стран Евросоюза есть желание продолжать работать в этом направлении, чтобы "сделать больше".

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что сейчас самое важное - добиться разрядки ситуации в Грузии, вернуться к диалогу и привлечь к ответственности всех виновных в насилии.

"Санкции не должны навредить простым грузинам"

"Любые меры должны быть хорошо просчитаны и направлены на то, чтобы избежать последствий для грузинского населения, которое поддерживает вступление в ЕС, это очень важно", - подчеркнула глава МИД Румынии Луминица Одобеску.

В ответ на подавление официальным Тбилиси оппозиции и ограничение свободы СМИ Брюссель сократил политические контакты и урезал финансирование грузинского правительства, при этом перенаправив средства независимым СМИ и гражданскому обществу в Грузии.

"Именно сейчас мы должны дать понять грузинскому народу на улицах: Евросоюз вас не бросает, Евросоюз с вами, Евросоюз нуждается в вас", - сказал журналистам глава литовского МИДа Кястутис Будрис, для которого, как и для Каллас, это был дебютный Совет по иностранным делам. Теперь о судьбах Грузии будут дискутировать лидеры государств ЕС на саммите 19 декабря в Брюсселе.