Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по "биооружию в Украине"

На 253-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга,3 ноября (время московское).

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Управляемый войсками РФ дрон-камикадзе серьезно повредил объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Несколько районов города остались без света и воды, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. "Разрушения значительны", - признал он.

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Российские войска подвергли обстрелу Харьков. Один из снарядов попал в административное нежилое здание, сообщил мэр города Игорь Терехов. Данных о раненых или погибших пока нет, добавил он.

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Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за решение передать Киеву новый пакет военной помощи, включающий в себя батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, а также пушки и снаряды к ним. Об этом президент Украины сообщил в вечернем видеообращении к согражданам. "Работаем вместе с Испанией, чтобы реально обеспечить воздушный щит для Украины", - подчеркнул Зеленский. Кроме того, он выразил благодарность Мадриду за теплый прием украинцев, вынужденных искать убежище в Испании из-за войны, и за помощь им. Несколькими часами ранее во время встречи с главой испанского МИДа Хосе Мануэлем Альбаресом Владимир Зеленский заявил: "Для нас сегодня действительно вопрос номер один - обеспечить мощную противовоздушную оборону, создать воздушный щит для защиты нашей критической и гражданской инфраструктуры". Он также выразил надежду на то, что Испания активно присоединится к восстановлению Украины.

Системы ПВО HAWK (на снимке) - старые, но они помогут защитить Украину от ракет и дронов-камикадзе Фото: Egon Steiner/dpa/picture-alliance

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К концу октября число учеников из Украины в немецких школах приблизилось к отметке в 200 тысяч. Как следует из отчета, опубликованного 2 ноября конференцией министров образования и культуры федеральных земель Германии (KMK), сейчас школы в ФРГ посещают 197 268 украинских детей. Больше всего их - в школах Северного Рейна - Вестфалии (37 504), Баварии (29 268) и Баден-Вюртемберга (27 814). В Германии на сегодняшний день насчитывается в общей сложности 11 млн школьников.

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Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России, требовавшую провести расследование, как утверждает Москва, участия Вашингтона и Киева в реализации программ создания биологического оружия в Украине. Документ поддержали только РФ и Китай. Против выступили США, Великобритания и Франция. Остальные десять стран воздержались. Для принятия резолюции требовалось как минимум девять голосов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия утверждает, что США якобы создали по всему миру сеть секретных лабораторий. В ходе войны, которую власти РФ называют "спецоперацией", якобы получены доказательства создания в Украине "компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона". Украинский президент Владимир Зеленский в середине марта отверг эти обвинения. С опровержением выступил и представитель Минобороны США.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским экспорт удобрений. "Я обсуждал возможность начала экспорта удобрений, а также зерна во время переговоров с президентами России и Украины", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ. Кроме того, турецкий лидер указал, что вскоре будут предприняты "более обширные шаги" в отношении "зерновой сделки".

Хроника событий 2 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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