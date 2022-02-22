Совбез ООН обсуждает обострение ситуации на востоке Украины

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Риск крупномасштабного конфликта реален, его надо предотвратить, заявила замгенсека ООН Розмари Дикарло. Путин создает предлог для войны, считает постпред США Линда Томас-Гринфилд.
Признание Россией независимости контролируемых сепаратистами регионов в Донбассе нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности организации, посвященном российско-украинскому конфликту и созванном в ночь на вторник, 22 февраля.
По словам Дикарло, "риск крупномасштабного конфликта реален и его следует предотвратить любой ценой". Проведение заседания самого влиятельного органа ООН в столь позднее время отражает всю серьезность действий Москвы, указала она. Все вовлеченные в конфликт стороны должны сосредоточиться на прекращении военных действий, подчеркнула замгенсека ООН.
Телевизионное выступление Путина, в котором он объявил о признании независимости "ДНР" и "ДНР" представляло собой "ряд возмутительных, ложных заявлений", направленных на "создание предлога для войны", заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. "Он называет их миротворцами. Это чушь. Мы знаем, кто они на самом деле", - сказала она в связи с указом президента РФ о вводе российских войск на украинскую территорию, контролируемую сепаратистами.
По словам Томас-Гринфилд, Путин "разорвал Минские соглашения в клочья", а нынешние действия Москвы "явно являются основой для того, чтобы попытаться создать предлог к дальнейшему вторжению в Украину". "Последствия российских действий будут ужасными для Украины, для Европы и для всего мира", - предостерегла в своем выступлении Томас-Гринфилд.
По словам постпреда Соединенных Штатов, российский президент "тестирует нашу международную систему, он проверяет нашу решимость". Путин намерен показать, что силовым методом способен "превратить ООН в фарс". "Мы должны действовать сообща в ответ на этот кризис", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Она добавила, что уже 21 февраля президент США Джозеф Байден ввел санкции, касающиеся инвестиционной и другой бизнес-деятельности граждан США на востоке Украины, а 22 февраля последуют дальнейшие меры Вашингтона по "привлечению России к ответственности за явное нарушение международного права".
В свою очередь постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь призвал все стороны конфликта к сдержанности и диалогу. Пекин надеется, что стороны "займут конструктивную позицию" и "составят дорожную карту и график для безотлагательного выполнения Минских договоренностей", заявил представитель КНР. Он никак не прокомментировал отношение официального Пекина к признанию Россией "ДНР" и "ЛНР", а также распоряжению президента РФ отправить туда российские войска.
Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал своих коллег "одуматься, отбросить эмоции" и не ухудшать ситуацию. Москва по-прежнему открыта для дипломатического решения, однако не намерена "допускать новую кровавую бойню" в Донбассе, отметил он.
Незадолго до начала заседания Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеобращении, что действия России не испугали Украину, и она сохраняет приверженность мирному пути. "Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", - подчеркнул Зеленский.
Ранее, 21 февраля, Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе войск РФ на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
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