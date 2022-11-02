Совбез ООН не принял резолюцию РФ по биооружию в Украине

На 253-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга,3 ноября (время московское).

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Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России, требовавшую провести расследование, как утверждает Москва, участия Вашингтона и Киева в реализации программ создания биологического оружия в Украине. Документ поддержали только РФ и Китай. Против выступили США, Великобритания и Франция. Остальные десять стран воздержались. Для принятия резолюции требовалось как минимум девять голосов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия утверждает, что США якобы создали по всему миру сеть секретных лабораторий. В ходе войны, которую власти РФ называют "спецоперацией", якобы получены доказательства создания в Украине "компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона". Украинский президент Владимир Зеленский в середине марта отверг эти обвинения. С опровержением выступил и представитель Минобороны США.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским экспорт удобрений. "Я обсуждал возможность начала экспорта удобрений, а также зерна во время переговоров с президентами России и Украины", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ. Кроме того, турецкий лидер указал, что вскоре будут предприняты "более обширные шаги" в отношении "зерновой сделки".

Хроника событий 2 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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