 Совбез ООН 30 марта обсудит ракетные пуски в КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Совбез ООН 30 марта обсудит ракетные пуски в КНДР

Пять стран - участниц Совета Безопасности ООН потребовали созвать неофициальное заседание в свете недавнего пуска ракет Северной Кореей. Ситуацию изучит Комитет Совбеза по санкциям в отношении КНДР.

Флаг КНДР в южнокорейском Пхёнчхане

Европейские страны - участницы Совета Безопасности ООН потребовали созвать неофициальное заседание в свете недавнего пуска Северной Кореей нескольких ракетных снарядов. С инициативой выступили Франция, Великобритания, а также непостоянные члены Совбеза – Ирландия, Норвегия и Эстония, сообщили представители ООН в пятницу, 26 марта. Ожидается, что встреча пройдет 30 марта. Комитет Совбеза по санкциям в отношении КНДР попросил своих специалистов изучить северокорейские запуски, добавили дипломаты.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 25 марта сообщил о пуске КНДР двух ракетных снарядов в сторону Японского моря, не уточнив их тип. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что это были баллистические ракеты. По сведениям северокорейской стороны, речь шла об испытании "тактического управляемого оружия" нового типа.

Пуск стал первым с момента вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена. Глава Белого дома уже осудил случившееся, назвав поведение официального Пхеньяна нарушением резолюций ООН, и анонсировал "взвешенный ответ" Вашингтона. Северокорейская сторона раскритиковала высказывания американского лидера, усмотрев в них "глубоко укоренившуюся враждебность".

Смотрите также:

  • Военный парад в КНДР по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, апрель 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

  • Ким Ир Сен подписывает договор о перемирии после Корейской войны, июль 1953 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

  • Ким Чен Ир инспектирует части Корейской народной армии

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:26

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики? (25.04.2019)

Контекст

Парад по-северокорейски: чем намерен удивить мир Ким Чен Ын

В КНДР готовятся отпразновать 75-летие со дня основания правящей партии. Кульминацией торжеств станет военный парад в Пхеньяне. Корейский лидер постарается использовать его для демонстрации военной мощи страны.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?  

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном? (12.06.2018)  

Также по теме

Nordkorea stellt neue Rakete bei Militärparade vor

КНДР в 2020 году могла продолжать разработку ядерной и ракетной программ 09.02.2021

Как следует из доклада ООН, попавшего в распоряжение Reuters, Пхеньян в 2020 году "производил расщепляющиеся материалы, поддерживал ядерные объекты и модернизировал инфраструктуру баллистических ракет".

Nordkorea Pyeongchang

Сеул заявил о новых ракетных пусках в КНДР 02.08.2019

Северная Корея запустила в сторону Японского моря две неопознанные ракеты малой дальности, сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов.

Nordkorea testet Rakete | Kim Jong Un

Южная Корея сообщила об очередном запуске ракеты в КНДР 28.03.2020

Неопознанный снаряд был запущен с территории Северной Кореи в направлении Японского моря.

Реклама

Самые читаемые

Врагов Лукашенко сравнили на госТВ с крысами. Как они реагируют на травлю  

Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси  

Вокруг заблокировавшего Суэцкий канал судна углубляют дно  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно