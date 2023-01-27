Союзники Украины пообещали предоставить ей 321 тяжелый танк

На 339-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий субботы, 28 января (время московское).

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Не менее 18 российских военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине, уже осуждены, а еще два десятка ждут решения суда, выяснило издание "Верстка" , изучив базы всех гарнизонных военных судов России. Всего же с начала войны перед судом за присвоение, хранение, перевозку и ношение оружия, боеприпасов и взрывных устройств предстали как минимум 42 российских военных.

СМИ уже неоднократно писали о том, как вернувшиеся с войны российские военнослужащие угрожают гражданам огнестрельным оружием и даже стреляют в них. В августе 2022 года в Смоленской области четверо вооруженных мужчин, среди которых был контрактник, напали на украинских беженцев в пункте временного размещения. В том же месяце в Ростове-на-Дону военный застрелил из пистолета Макарова таксиста, с которым поспорил о политике, а в декабре в Петрозаводске другой военный убил из пистолета свою жену, пишет "Верстка".

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Западные государства - союзники Украины пообещали предоставить ее вооруженным силам в общей сложности 321 тяжелый танк. Об этом заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV украинский посол в Париже Вадим Омельченко. По его словам, ВСУ хотят получить эту технику как можно скорее. Омельченко отметил, что сроки поставок зависят от типа танков и от страны-производителя, но если дожидаться августа или сентября, то "будет уже слишком поздно".

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