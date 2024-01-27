"Союз Сары Вагенкнехт" собирает недовольных политикой ФРГ

Новая партия Германии добивается прекращения поставок оружия Киеву. В целом "Союз Сары Вагенкнехт" позиционирует себя как прибежище для жителей ФРГ любой политической ориентации, недовольных политикой германских властей.

На своем первом съезде, проходящем в субботу, 27 января, в Берлине, новая немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit, BSW) позиционировала себя как объединение недовольных всего политического спектра. К членству в партии приглашаются, в частности, и сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Лидер партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), много лет возглавлявшая Левую партию, среди прочего, потребовала от коалиционного правительства прекращения поставок вооружений Украине, настаивая на том, что войну можно быстро прекратить за столом переговоров. В числе других требований "Союза Сары Вагенкнехт" - импорт нефти и газа из России, а также значительное ограничение миграции в Германию. Ранее в партии заявляли, что будут добиваться отмены санкций в отношении Москвы.

На съезде примут программу BSW для выборов в Европарламент

В ходе однодневного съезда BSW, на котором собрались 450 первых членов партии, будет избрано правление, возглавляемое самой Вагенкнехт и бывшим лидером фракции Левой партии в бундестаге Амирой Мохамед Али (Amira Mohamed Ali). Кроме того, на мероприятии планируется принять программу и составить свой избирательный список для выборов в Европарламент, намеченных на 9 июня.

В проекте программы партии, основанной 8 января, звучит резкая критика Евросоюза в его нынешнем виде. Среди прочего BSW добивается расширения полномочий государств-членов в принятии решений.

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