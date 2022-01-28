 Сотрудники посольства Германии остаются в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 28.01.2022

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Германия

Сотрудники посольства Германии остаются в Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что сотрудники посольства останутся в Киеве, чтобы не дестабилизировать обстановку.

Посольство Германии в Украине

Посольство Германии в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что сотрудники посольства ФРГ пока останутся в Киеве. "Конечно, мы постоянно проверяем уровень безопасности в разных точках мира - в том числе и в Украине", - сказала она изданиям медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France в пятницу, 28 января.

"Как и наши партнеры из ЕС, в настоящее время мы решили не сокращать штат посольства в Киеве. Сейчас важно не дестабилизировать Украину", - пояснила Бербок. Если члены семей сотрудников посольства захотят покинуть страну, они смогут это сделать за счет министерства иностранных дел.

"Если у инвесторов возникнет ощущение, что ситуация в Украине в целом неопределенная или нестабильная, то снизится их готовность вкладывать. А именно это сыграет на руку Путину", - считает глава МИД ФРГ. Поэтому в Киеве она стремилась донести следующее: "Мы хотим расширить экономическое сотрудничество с Украиной. Например, через энергетическое партнерство, например, в области "зеленого" водорода".

Близ украинской границы могут находиться до 120 тысяч военных РФ

Ранее в тот же день агентство dpa со ссылкой на данные западных спецслужб сообщило, что Россия в последнее время продолжала быстро перебрасывать военнослужащих к границе с Украиной и увеличила контингент в приграничных районах до 112-120 тысяч. Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек, указало dpa.

Во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие подобных планов.

Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

В связи с угрозой российского вторжения США, Великобритания, Австралия и Канада решили временно вывезти на родину членов семей сотрудников своего посольства в Киеве. 

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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