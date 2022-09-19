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Наблюдатели от ОБСЕ в Луганске в 2014 году (фото из архива)Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images
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Сотрудника миссии ОБСЕ в "ЛНР" объявили виновным в госизмене

Анатолий Арни
14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 сентября.

https://www.dw.com/ru/sotrudnika-missii-obse-v-lnr-obavili-vinovnym-v-gosizmene/a-63169086

На 208-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий понедельника, 19 сентября (время московское).

Сотрудника миссии ОБСЕ в "ЛНР" объявили виновным в государственной измене

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"Верховный суд" самопровозглашенной "ЛНР" приговорил сотрудника миссии ОБСЕ к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, сообщает "Интерфакс". Представители властей так называемой "республики" заявляли, что Шабанов, работая в передовой патрульной службе миссии, "передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб и действовал в ущерб безопасности республики". Весной власти "ЛНР" в одностороннем порядке запретили деятельность ОБСЕ в регионе и задержали двоих сотрудников миссии, обвинив их в госизмене.

Хроника событий 19 сентября 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 18 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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