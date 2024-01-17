Сотни авиарейсов отменены в Германии из-за непогоды

Метеорологическая служба предупредила о продолжительном ледяном дожде и снегопадах в ряде регионов Германии. Аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отменили сотни рейсов.

В ожидании резкого ухудшения погоды с ледяным дождем и сильными снегопадами на западе и юге Германии аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в среду, 17 января, отменили сотни рейсов. Так, во Франкфурте аннулировано 570 из 1047 запланированных вылетов. Управляющая компания Fraport попросила пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт.

Дорожная техника на автобане А7 на юго-западе Германии Фото: Jason Tschepljakow/dpa/picture alliance

В Мюнхене отменили 250 из 650 рейсов. Техническая служба в первой половине дня при умеренном ледяном дожде дня постоянно обрабатывала одну из двух взлетно-посадочных полос, чтобы предотвратить образование ледяного покрова на ней.

В федеральной земле Баден-Вюртемберг полиция сообщила о большом числе дорожно-транспортных происшествий и пробок в районе городов Раштатт и Баден-Баден, а также на автобане А5. В Саарбрюккене, расположенном неподалеку от французской границы, жители ощутили последствия непогоды уже ранним утром: ледяной дождь сделал центр города практически непроходимым для пешеходов и транспорта.

Гололед в Саарбрюккене Фото: Becker Bredel/picture alliance

Снижена скорость движения поездов

Железнодорожная компания Deutsche Bahn утром в среду сообщила о первых перебоях в движении скоростных поездов между Франкфуртом-на-Майне и Кельном. Компания также распорядилась сократить скорость скоростных поездов до 200 км/ч и предупредила о задержках и возможных отменах региональных поездов и поездов дальнего следования.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупредила о сильном и продолжительном замерзающем дожде в Сааре, Рейнлад-Пфальце, Гессене, Баден-Вюртемберге и северной части Баварии. Здесь может выпасть до 30 литров осадков на квадратный метр.

Севернее этой полосы в южных регионах Северного Рейна - Вестфалии, регионах Гессена, Тюрингии и Саксонии ожидается сильный снегопад, в ходе которого может выпасть до 30 сантиметров снега за сутки. DWD предупреждает об опасности сильного гололеда, падения веток деревьев под тяжестью льда и снега, а также возможного повреждения инфраструктуры от обледенения.

Власти призвали немцев отказаться от необязательных поездок на автомобилях и по возможности оставаться дома. В этих регионах отменены занятия в школах.

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