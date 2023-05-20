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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс КлингбайльФото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance
КонфликтыГермания

СДПГ против участия ФРГ в "коалиции истребителей"

Даниил Сотников
38 мин. назад

Передача Киеву истребителей не относится к военным возможностям Германии, которая концентрируется на других видах военной помощи Украине, заявил лидер СДПГ.

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Германия не участвует в передаче Украине истребителей и концентрируется на военной помощи другого типа, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в интервью Rheinische Post в субботу, 20 мая.

Клингбайл подчеркнул, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин был "важным знаком немецко-украинской дружбы". Он также напомнил о выделенном ранее рекордном для ФРГ пакете военной помощи Украине объемом в 2,7 млрд евро.

"Мы второй по величине донор для Украины после США. И новый пакет на 2,7 миллиарда имеет влияние в долгосрочной перспективе. Мы делаем упор на обучение, танки и противоракетную оборону. У всех разные военные возможности. Истребители в нашем случае не являются одной из них", - объяснил Клингбайль.

Большинство немцев - против поставок истребителей

Большинство граждан Германии не поддерживают поставки Украине западных истребителей, показал опрос, проведенный 17-19 мая институтом исследования общественного мнения Civey по заказу изданий медиагруппы Funke. Так, 51% респондентов ответили, что выступают против таких поставок, еще 12% заявили, что относятся к ним скептически.

Подобная позиция распространена среди сторонников всех партий, за исключением партии "Союз-90/"зеленые", 54% приверженцев которой выступили за предоставление западных истребителей Украине. Наибольший скептицизм в этом вопросе был зафиксирован у избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" (88% против) и Левой партии (76%). В социал-демократической партии против высказались 63% опрошенных, а в консервативном блоке ХДС/ХСС - 59 процентов.

"Коалиция истребителей" для Украины

На прошлой неделе Великобритания и Нидерланды сообщили, что договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины и об бучении пилотов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, его визиты в европейские столицы в мае были связаны, в частности, с обсуждением поставок Украине западных истребителей. "Думаю, я также обращусь к немецкой стороне, чтобы найти здесь поддержку", - сказал он во время визита в БерлинНа вопрос о поставках Украине истребителей канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) тогда ответил, что Германия сосредоточивается на уже поставляемых системах вооружения.

США поддержат планы союзников по обучению украинских пилотов на истребителях F-16

Накануне стало известно, что США также поддержат планы по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства. По данным СМИ, процесс обучения будет проходить в Европе, начнется, вероятно, в ближайшие недели и продлится несколько месяцев.

"По мере того, как обучение будет проходить в ближайшие месяцы, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто будет их поставлять и сколько", - сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на полях саммита лидеров стран "большой семерки" (G7) в Хиросиме. На саммите, для участия в котором в субботу в Японию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, также будет обсуждаться вопрос о поставках истребителей.

Смотрите также:

Запад ищет F-16 для Украины

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