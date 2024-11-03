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ВЛевой партии ФРГ - против приглашения Украины в НАТО

Павел Мыльников
3 ноября 2024 г.

Ян ван Акен после поездки в Украину выступил против военной помощи Киеву и приглашения страны в Североатлантический альянс. Политик напомнил о "теневом флоте" РФ и мирном предложении КНР и Бразилии.

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Сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен у разбитого танка в Буче
Ян ван Акен в Буче (ноябрь 2024 года)Фото: Julien Then/Die Linke/dpa/picture alliance

Новый сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен (Jan van Aken) высказался против приглашения Украины в НАТО. Соответствующее заявление немецкий политик сделал в воскресенье, 3 ноября, после поездки в страну, отражающую полномасштабное военное вторжение России. По его мнению, "было бы ошибочно говорить", что членство в НАТО является единственной гарантией безопасности.

Кроме того, один из лидеров немецких левых выступил против дальнейшей военной помощи Киеву. "Сначала стоит попробовать все остальные варианты", - пояснил ван Акен.

Возможные санкции против "теневого флота" РФ

В качестве одного из таких вариантов политик назвал ужесточение санкций в отношении РФ и особо выделил  "теневой флот" из танкеров, используемых Россией для экспорта нефти. Ван Акен посчитал непонятным тот факт, "что немецкая береговая охрана бездельничает, когда мимо нее каждый день проходят суда с нефтью на несколько миллионов долларов США". Ограничения, затрагивающие эти танкеры, вызовут "огромное давление", указал он.

Нажим на Москву можно усилить через Китай, который называет себя нейтральным по отношению к воюющим сторонам, считает ван Акен. В марте Пекин вместе с Бразилией сделал еще одно предложение Западу, отметил один из лидеров Левой партии. Германии и Европе следует отреагировать на него и таким образом дать возможность начать мирные переговоры, добавил он.

Материальные гарантии безопасности для Киева

Для прекращения войны важно не просто подписать мирный договор, подчеркнул немецкий политик. По его мнению, Украине нужны материальные гарантии безопасности, которые также могли бы прийти из Европы. "Но материальной гарантией безопасности может быть и наличие линии прекращения огня, а китайские и американские солдаты ходят там в качестве "голубых касок", - пояснил ван Акен.

В мае министр иностранных дел КНР Ван И встретился в китайской столице со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом. В опубликованном вскоре после встречи заявлении по войне в Украине содержались, среди прочего, призывы расширить гуманитарную помощь, не расширять зону боевых действий, воздержаться от провокаций, а также осуждалось применение оружия массового поражения. Кроме того, Бразилиа и Пекин предложили провести международную мирную конференцию, признанную Москвой и Киевом.

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