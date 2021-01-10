В Кыргызстане соперники Жапарова на выборах не признают их результаты

Кандидаты в президенты Кыргызстана Адахан Мадумаров и Абдиль Сегизбаев не признают предварительные результаты досрочных выборов главы государства, согласно которым уверенную победу на них одерживает бывший исполняющий обязанности президента и премьер-министра страны Садыр Жапаров. Об этом в ночь на понедельник, 11 января, сообщает кыргызское онлайн-издание 24.kg.
По словам Адахана Мадумарова, на выборах происходили массовые фальсификации. В частности, он заявил, что на участки голосования "под видом тестирования (на коронавирус. - Ред.) приходили сотрудники спецслужб" с флешками. "Сейчас никто не выступит против, но я должен вам сказать, что, возможно, сейчас политики промолчат, но завтра у всего народа возникнут вопросы", - цитирует Мадумарова издание 24.kg.
Со своей стороны, Абдиль Сегизбаев заявил, что намерен обжаловать итоги голосования. "Все это время было давление со стороны властей в отношении других претендентов. Считаю, что выборы сфальсифицированы. Я не признаю победу этого человека (Садыра Жапарова. - Ред.)", - указал он.
Результаты выборов президента Кыргызстана
После подсчета 97,74% бюллетеней на досрочных выборах президента Кыргызстана Садыр Жапаров лидирует с 79,12% голосов. На втором месте, по данным ЦИК Кыргызстана, Адахан Мадумаров с 6,68% голосов, на третьем - Бабур Тольбаев с 2,38%. Всего на пост президента Кыргызстана претендовали 17 человек.
Садыр Жапаров пришел к власти в октябре 2020 года на фоне протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков, приведших к отставке тогдашнего президента страны Сооронбая Жээнбекова. 14 ноября 2020 года для участия в президентских выборах Жапаров сложил с себя полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.
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Автор: Наталья Позднякова