 Сооснователь Левой партии Лафонтен ушел из партии и политики | Новости из Германии о Германии | DW | 17.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Сооснователь Левой партии Лафонтен ушел из партии и политики

Оскар Лафонтен обосновал свой шаг тем, что Левая партия, по его словам, отказалась от борьбы за социальную справедливость. С уходом Лафонтена вопрос о его исключении из Левой партии решился сам собой.

Сооснователь Левой партии Оскар Лафонтен

Оскар Лафонтен

Сооснователь и бывший председатель Левой партии Оскар Лафонтен (Oscar Lafontaine) объявил об уходе из партии и политики. "Я хотел, чтобы в политическом спектре существовала альтернатива политике социальной неуверенности и неравенства, поэтому я стал одним из создателей Левой партии. Сегодняшние левые отказались от этой цели", - заявил 78-летний политик в четверг, 17 марта, в Саарбрюккене.

Лафонтен в марте 1999 года ушел с поста председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на фоне конфликта с тогдашним канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder) и в 2005 году, после выхода из рядов СДПГ, объединил западногерманскую общественную организацию "Избирательная альтернатива - труд и социальная справедливость" (WASG) с восточногерманской Партией демократического социализма (PDS).

Завершение 50-летней карьеры

С уходом из Левой партии вопрос об исключении Лафонтена из ее рядов решился сам собой. Лафонтен также объявил о полном уходе из политики. После выборов в ландтаг Саара 27 марта Оскар Лафонтен завершит свою политическую карьеру, длившуюся 50 лет.

С 2009 года он возглавлял фракцию левых в ландтаге Саара. Накануне, в ходе последнего заседания ландтага действующего созыва, с Лафонтеном простились на фоне широкого изъявления похвал и благодарности.

За 50 лет в политике Оскар Лафонтен занимал самые различные посты. Он был мэром Саарбрюккена, председателем земельной организации СДПГ, премьер-министром Саара (1985-1998), кандидатом в канцлеры от СДПГ (1990), председателем СДПГ, министром финансов ФРГ, сооснователем Левой партии и председателем ее фракции в германском бундестаге.

Смотрите также:

  • Ангеле Меркель совсем не чуждо чувство юмора. На саммите ЕС в Таллине она пытается разглядеть своих коллег.

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Ангела Меркель

    Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

  • Франк-Вальтер Штайнмайер

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Франк-Вальтер Штайнмайер

    Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

  • Хейко Мас во время визита в Иорданию

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Хайко Мас

    Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

  • Вольфганг Шойбле

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Вольфганг Шойбле

    Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

  • Хорст Зеехофер

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Хорст Зеехофер

    Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

  • Сара Вагенкнехт

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Сара Вагенкнехт

    За диалог с Москвой выступает и экс-глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Она не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

  • Кристиан Линднер

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Кристиан Линднер

    На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

  • Джем Оздемир

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Джем Оздемир

    В свою очередь бывший сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые", ныне депутат бундестага Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

  • Фрауке Петри

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Фрауке Петри

    По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

  • Александер Гауланд

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Александер Гауланд

    Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 06:25

Что о Путине, Навальном и России думает основной кандидат Левой партии на выборах в бундестаг (26.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Выборы в бундестаг: Сара Вагенкнехт в интервью DW (11.07.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий бизнес призывает Россию не вводить внешнее управление компаниями  

Война России в Украине: хроника 17 марта  

Берлин против миротворческой миссии НАТО в Украине  