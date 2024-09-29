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Лидеру "Порнофильмов" грозит до 5 лет за антивоенную позицию

Лиза Ламбрехт
29 сентября 2024 г.

Уголовное дело и до пяти лет лишения свободы грозят лидеру группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову за "дискредитацию" армии РФ, сообщает ТАСС.

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Российские солдаты, участвующие в войне против Украины
Российские солдаты, участвующие в войне против УкраиныФото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову грозит уголовное дело по обвинению в повторной "дискредитации" армии РФ. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщило российское государственное агентство ТАСС. "Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела, вокалисту группы "Порнофильмы" грозит лишение свободы на срок до пяти лет", - заявил собеседник агентства.

27 сентября музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" Вооруженных сил РФ. Аналогичный штраф Котлярову назначили в июне. Наличие двух штрафов по административной статье в течение года может стать поводом для возбуждения уголовного дела, напоминает ТАСС.

Владимир Котляров уехал из России после вторжения войск РФ в Украину и неоднократно высказывался против войны. В сентябре 2023 года российские власти объявили его "иноагентом" и внесли в список запрещенных несколько песен группы, в том числе композиции "Это пройдет" и "Роди мне 1000 детей". В июне 2024 года группа "Порнофильмы" также участвовала в проходившем в Берлине концерте памяти Алексея Навального, погибшего в российской колонии за полярным кругом.

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