Шольц выступил в защиту погранконтроль во время Евро-2024

В пограничном контроле, подчеркнул глава немецкого правительства, нет ничего необычного. В прошлом они уже проводились во время других крупных мероприятий.

Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил в защиту запланированного пограничного контроля на время проведения чемпионата Европы по футболу в Германии в июне-июле нынешнего года. "Это проверенный инструмент, который мы используем в Европе и который служит безопасности. Я думаю, все это понимают", - заявил глава немецкого правительства во вторник, 26 марта, во время визита в Словению. "Мы сделаем все, что необходимо для безопасности наших граждан", - цитирует Шольца агентство dpa.

Еще до теракта в Москве Шольц подчеркивал, что оценка возможных опасностей была "главным приоритетом" и что было принято множество мер предосторожности. В пограничном контроле, подчеркнул политик, нет ничего необычного. В прошлом он уже вводился во время других крупных мероприятий, в частности, на время проведения чемпионата мира по футболу 2006 года.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила газете Rheinische Post о том, что во время Евро-2024 немецкие власти будут осуществлять пограничный контроль на всех границах Германии, "чтобы предотвратить въезд в страну лиц, совершающих насильственные преступления". Основное внимание будет уделено защите от исламистов и других экстремистов,футбольных хулиганов, а также сетевой безопасности от кибератак. "Мы уделяем особое внимание этим современным угрозам", - подчеркнула глава МВД.

Чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня.

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