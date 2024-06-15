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Шольц в Швейцарии: Мир в Украине имеет глобальное значение

Александра Иванова
15 июня 2024 г.

Мир в Украине - это вопрос глобальной безопасности и основанного на правилах миропорядка, заявил канцлер ФРГ на саммите в Бюргенштоке.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на мирном саммите по Украине в Бюргенштоке, 15 июня 2024 года
Олаф Шольц в БюргенштокеФото: EPA/Denis Balibouse

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на мирной конференции по Украине, открывшейся в субботу, 15 июня, на швейцарском курорте Бюргеншток, подчеркнул глобальное значение установления мира в Украине.

"Разумеется, в первую очередь, дело касается мира для Украины. Однако на кону стоят и наша глобальная безопасность, и основанный на правилах миропорядок", - цитирует письменный текст выступления на английском языке главы германского правительства агентство AFP.

"Эта незаконная, агрессивная война разрушила мир и вернула империализм на европейский континент", - подчеркнул Шольц. В своей речи он, кроме прочего, указал на важную роль швейцарской конференции в разработке "дорожной карты" для мирного процесса. 

 "Мы все осознаем, что для установления мира все же требуются огромные усилия", - сказал канцлер ФРГ. Он сравнил этот процесс "с нежным растением, которое нужно поливать и лелеять и за которым нужно ухаживать". Ранее Шольц назвал требования по установлению мира в Украине, который президент РФ Владимир Путин выдвинул перед конференцией в Швейцарии, несерьезными.

Роль России в установлении мира в Украине

По словам Олафа Шольца, утверждение о том, что установление мира в Украине невозможно без участия России, верно. "Но нам нельзя забывать, что в этот самый момент Россия продолжает свою жестокую войну", - добавил он. При этом Москва могла бы закончить эту войну "сегодня или в любое время",  перестав совершать свои атаки и выведя свои войска из Украины, резюмировал он.

Аналогичное мнение выразил на конференции президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший, что мир в Украине не может означать капитуляцию Киева.

В двухдневной конференции по Украине, начавшейся 15 июня в Швейцарии, по данным мировых информагентств, принимают участие представители 92 стран, в том числе - многочисленные главы государств и правительств. Россию на саммит не пригласили. Китай отклонил предложение организаторов об участии.

 

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