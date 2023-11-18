Шольц провел телефонные переговоры с премьером Израиля

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Шольца в субботу, 18 ноября.

"В телефонном разговоре с Нетаньяху я заверил его в полной солидарности с народом Израиля и подчеркнул острую необходимость улучшения гуманитарной ситуации в Газе", - заявил Шольц, добавив, что улучшению ситуацию может способствовать гуманитарное прекращение огня.

Нетаньяху в ответ заявил об "усилиях Израиля по защите гражданского населения Газы", которым противодействует ХАМАС, сообщили в канцелярии Шольца. Кроме того, канцлер ФРГ проинформировал Нетаньяху о своих "продолжающихся дипломатических контактах", направленных на предотвращение распространения конфликта в регионе, сообщила пресс-служба Шольца.

Фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Египта

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ходе визита в Египет 18 ноября побывала на погранпереходе Рафах с сектором Газа. "Усилия Египта по передаче помощи в Газу впечатляют. Мы все согласны с тем, что палестинскому народу в секторе Газа необходимо получать больше помощи. Мы предоставляем дополнительную логистическую поддержку Египту и поддерживаем усилия по поиску дополнительных маршрутов", - прокомментировала свой визит фон дер Ляйен.

По итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси председатель ЕК вновь поблагодарила Каир за "ключевую роль в предоставлении и содействии оказанию гуманитарной помощи" палестинцам. "Мы согласны с принципом недопустимости насильственного перемещения палестинцев и с политическим горизонтом, основанным на концепции двух государств для двух народов", - заявила фон дер Ляйен.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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