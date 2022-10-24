Шольц: Украина будет восстановлена как будущий член ЕС

На 243-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 24 октября (время московское).

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Покидающие Херсон российские силы демонтировали и вывезли из города памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову, сообщило РИА "Новости". Российское агентство объяснило эти действия стремлением " сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов ВСУ". Бюст Суворова в 1950 году Херсону подарил Ленинградский музей им. Суворова на 150-ю годовщину смерти полководца. Статуя Ушакова с 1957 года стояла перед корпусом Херсонской государственной морской академии, расположенным на названном его именем проспекте.

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Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал "экстренную зимнюю помощь" Украине главным приоритетом. С учетом разрушенной инфраструктуры следует срочно помочь страдающей от российского вторжения стране пережить предстоящую зиму, заявил он на Германо-украинском экономическом форуме. В частности, он указал на необходимость проведения ремонтных работ объектов украинской энергосети, предоставления генераторов и трансформаторов. По словам Хабека, Россия намерена и далее использовать атаки против украинской энергетической инфраструктуры с целью дальнейшей дестабилизации соседней страны и принуждения ее граждан к бегству.

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Министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку после скандальных заявлений о войне РФ против Украины. "Этим утром я направил премьер-министру Николае Чукэ заявление о моей отставке с поста министра национальной обороны", - написал он в Facebook , заявив о невозможности совместной работы с президентом и верховным главнокомандующим Румынии Клаусом Йоханнисом. Неделю назад Дынку в телеинтервью назвал переговоры с Россией единственным способом положить конец войне в Украине. После этого Йоханнис заявил, что официальной позицией Румынии и ЕС является право Украины самостоятельно решать, когда и каким образом вести переговоры.

Шольц призвал планировать восстановление Украины как будущего члена ЕС

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При восстановлении Украины необходимо принимать во внимание, что эта страна в будущем должна стать членом Европейского Союза, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на Германо-украинском экономическом форуме в Берлине. Он заверил Киев, что украинский энергетический сектор, подвергшийся масштабным российским атакам, будет восстановлен таким образом, чтобы Украина стала эффективным поставщиком электричества в ЕС. Шольц подчеркнул, что война, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным, сплотила Германию и Украину.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров обвинил Россию во взятии в плен детей из Энергодара. "Сначала гауляйтеры оккупированной части Запорожской области анонсировали отправку детей на "отдых" и "обучение" в Крым и Россию. Теперь, когда дети из Энергодара находятся в Краснодарском крае, посылают родителям сообщения, что их дети задерживаются в России на неопределенный срок", - сообщил он в Telegram-канале . По словам Федорова, оккупационные власти Мелитополя также пытались отправить детей из этого города в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград, но не смогли это делать из-за сопротивления родителей. "Предостерегаю всех родителей с временно оккупированных территорий: не отдавайте своих детей в руки оккупантов. Есть высокая вероятность того, что рашисты будут удерживать их как живой щит и не вернут домой", - подчеркнул он.

Хроника событий 24 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 октября 14.00 - 23.59 >>>

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