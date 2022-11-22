Шольц предупредил о дальнейшей эскалации войны в Украине

Германия больше не допустит экономической зависимости от России или другой страны, заявил канцлер ФРГ на экономическом форуме в Берлине. Он призвал немецкий бизнес диверсифицировать международное сотрудничество.

Германия должна быть готова к дальнейшей эскалации ситуации в Украине, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Выступая во вторник, 22 ноября, на экономической конференции в Берлине, организованной газетой Süddeutsche Zeitung, он отметил, что результатом урока о необходимости наращивания оборонного потенциала немецких вооруженных сил стало создание оборонного фонда в размере 100 миллиардов евро.

Одновременно он обосновал необходимость своей недавней поездки в Китай. Этот визит стоил того, чтобы выступить с совместным заявлением с руководителем КНР Си Цзиньпином о неприемлемости использования ядерного оружия, указал канцлер ФРГ.

Шольц призвал к диверсификации экономического сотрудничества

Кроме того, Шольц выразил уверенность, что Германия больше не попадет в экономическую зависимость от какой-либо страны, как это произошло в случае с Россией, и призвал немецкий бизнес к более разностороннему сотрудничеству с международными партнерами. При этом он указал на возможности сотрудничества с "многими другими сильными странами", до сих пор недооцененными - Индией, Индонезией, Вьетнамом и Южной Кореей.

По его словам, немецкая промышленность должна рассматривать геополитические изменения как шанс, а не как угрозу. В особенности небольшие и средние компании с их сложившейся структурой имеют очень хорошие возможности для адаптации к новым условиям, уверен Шольц. "Компании часто быстрее реагируют на переломные моменты в глобальной экономике", - отметил он. Кроме того, ФРГ продвигает переход на возобновляемую энергетику, и соответствующие немецкие технологии затем можно будет использовать по всему миру, заявил далее федеральный канцлер.

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