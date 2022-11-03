Шольц приветствовал усиление сотрудничества ЕС с Балканами
Александра Иванова
1 ч. назад
На фоне войны России против Украины усилия по интеграции стран северного балканского региона в ЕС необходимо укрепить, заявил канцлер ФРГ.
https://p.dw.com/p/4J0AT
Реклама
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал усилия по укреплению взаимодействия с ЕС со стороны шести стран балканского региона, стремящихся ко вступлению в Евросоюз. После российского нападения на Украину эта интеграция стала еще более важной, подчеркнул он в четверг, 3 ноября, в Берлине на открытии саммита Евросоюза с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Республикой Северная Македония, Сербией и Черногорией.
По словам Олафа Шольца, "Европа будет полной только со странами Северных Балкан". "Шесть государств Северных Балкан являются частью свободой и демократической Европы", - отметил он, добавив, что благосостояние и стабильность этого региона нельзя рассматривать отдельно от ситуации в Западной Европе.
В берлинском саммите принимают участие представители руководства ЕС, а также главы правительств ряда стран-членов Евросоюза. Ожидается, в что в рамках этого мероприятия балканские государства-участники подпишут соглашения о взаимном признании документов, удостоверяющих личность, а также университетских дипломов и свидетельств о получении профессионального образования. Подготовка соответствующих соглашений шла на протяжении двух лет.
Другими темами встречи на высшем уровне станут энергетический кризис, а также реформы и улучшение взаимосвязи энергетических секторов стран. Со своей стороны, Германия и другие члены ЕС пообещали балканским государствам оказать им поддержку на этом пути.
Смотрите также:
Интервью DW с премьер-министром Северной Македонии