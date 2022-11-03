Шольц приветствовал усиление сотрудничества ЕС с Балканами

На фоне войны России против Украины усилия по интеграции стран северного балканского региона в ЕС необходимо укрепить, заявил канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал усилия по укреплению взаимодействия с ЕС со стороны шести стран балканского региона, стремящихся ко вступлению в Евросоюз. После российского нападения на Украину эта интеграция стала еще более важной, подчеркнул он в четверг, 3 ноября, в Берлине на открытии саммита Евросоюза с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Республикой Северная Македония, Сербией и Черногорией.

По словам Олафа Шольца, "Европа будет полной только со странами Северных Балкан". "Шесть государств Северных Балкан являются частью свободой и демократической Европы", - отметил он, добавив, что благосостояние и стабильность этого региона нельзя рассматривать отдельно от ситуации в Западной Европе.

Усилия по интеграции Балкан в ЕС, начавшейся 20 лет назад, необходимо сделать более интенсивными, призвал Шольц. "Жестокое военное нападение России на Украину заставляет нас держаться вместе и надежно защищать свободу Европы", - подчеркнул он.

Темы "балканского" саммита в Берлине

В берлинском саммите принимают участие представители руководства ЕС, а также главы правительств ряда стран-членов Евросоюза. Ожидается, в что в рамках этого мероприятия балканские государства-участники подпишут соглашения о взаимном признании документов, удостоверяющих личность, а также университетских дипломов и свидетельств о получении профессионального образования. Подготовка соответствующих соглашений шла на протяжении двух лет.

Другими темами встречи на высшем уровне станут энергетический кризис, а также реформы и улучшение взаимосвязи энергетических секторов стран. Со своей стороны, Германия и другие члены ЕС пообещали балканским государствам оказать им поддержку на этом пути.

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