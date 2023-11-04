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Шольц предостерег от расширения границ конфликта вокруг Газы

Александра Иванова
4 ноября 2023 г.

Канцлер ФРГ и король Иордании в телефоном разговоре сошлись во мнении, что разрешение конфликта на Ближнем Востоке возможно лишь при сосуществовании двух государств - еврейского и палестинского.

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Израильская артиллерия ведет обстрел сектора Газа
Израильская артиллерия ведет обстрел сектора ГазаФото: Ariel Schalit/AP/picture alliance

Расширения границ конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС, совершившей 7 октября нападение на это государство, допустить нельзя. Такое мнение солидарно выразили канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн в ходе телефонного разговора в пятницу, 3 ноября.

При этом Олаф Шольц подчеркнул, что Германия настойчиво выступает за защиту мирных жителей, а также за предоставление населению сектора Газа непрерывного и безопасного доступа к гуманитарной помощи, передает пресс-служба правительства Германии.

В то же время канцлер ФРГ и король Иордании подчеркнули, что устойчивое разрешение конфликта, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности, может заключаться только в сосуществовании двух государств, указано далее в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по окончании встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Израиль 3 ноября, заявил, что Израиль согласится на прекращение огня в секторе Газа лишь при условии, что будут освобождены все заложники, удерживаемые террористической группировкой ХАМАС.

Развитие военной кампании Израиля против ХАМАС

Как передал в ночь на 4 ноября американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя правительства США, президент страны Джо Байден рассчитывает, что Израиль в ближайшее время сократит число авианалетов и "усилит фокус на наземной кампании".

Целью этого шага, по словам источника, будет уничтожение сети подземных туннелей, которыми ХАМАС пользуется для размещения своей террористической инфраструктуры.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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Пресс-релиз правительства ФРГ о телефонном разговоре канцлера ФРГ Олафа Шольца и короля Иордании Абдаллы II

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www.bundesregierung.de