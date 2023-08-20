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Шольц похвалил антикремлевских активистов в РФ и за рубежом

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Важно знать, что есть много россиян, поддерживающих тех, кто борется за свободу и против империализма, заявил Олаф Шольц, встречаясь с гражданами в ведомстве федерального канцлера.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) с одобрением отозвался о действиях российских оппозиционеров и антикремлевских активистов в России и за рубежом. Важно видеть, "что есть много россиян и россиянок, которые стоят на стороне тех, кто борется за свободу и против империализма", заявил он в воскресенье, 20 августа, в ведомстве федерального канцлер в Берлине в ходе Дня открытых дверей.

Шольц сообщил, что он лично уже встречался со многими представителями российского оппозиционного движения. По словам главы германского правительства, они заслужили, чтобы им предоставили защиту от преследований и вели с ними диалог.

В Берлине 19 и 20 августа проходит ежегодный День открытых дверей в правительственных учреждениях. В ходе двухдневного мероприятия, на которое были приглашены все желающие, Олаф Шольц в течение часа отвечал на вопросы сотен граждан в своем ведомстве. Дискуссионные встречи также провели министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock), министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) и другие члены правительства Германии.

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