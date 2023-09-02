Шольц отменил выступление в Гессене из-за спортивной травмы

Канцлер ФРГ должен был 3 сентября присутствовать на предвыборных мероприятиях СДПГ в Бад-Хомбурге, но отменил планы, получив травму во время пробежки.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) был вынужден отменить запланированное на воскресенье, 3 сентября, выступление в федеральной земле Гессен из-за "небольшой спортивной травмы", пишет агентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ. По словам пресс-секретаря, 65-летний политик упал во время пробежки накануне и получил ушибы лица. Однако его встречи на предстоящей неделе остаются в силе.

Предполагалось, что в воскресенье Шольц приедет в расположенный под Франкфуртом-на-Майне город Бад-Хомбург для участия в предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Выборы в земельный парламент (ландтаг) Гессена состоятся 8 октября. Основным кандидатом от социал-демократов на них выступит министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), которая хотела бы стать премьер-министром Гессена. Она начнет свою предвыборную кампанию, как и планировалось, 3 сентября, подтвердило земельное объединение СДПГ.

На воскресных предвыборных мероприятиях также ожидается присутствие министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius).

Смотрите также: