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Шольц о народном восстании в ГДР: Это - революция за свободу

Екатерина Венкина
35 мин. назад

В Германии вспоминают об участниках первого в соцлагере народного восстания, которое произошло 70 лет назад. "Давайте вместе сделаем так, чтобы их ценности и цели продолжали жить", - отметил канцлер ФРГ.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на возложении венков в память о восстании 17 июня 1953 года
Возложение венков в память о восстании 17 июня 1953 годаФото: Fabrizio Bensch/REUTERS

В Германии в субботу, 17 июня, вспоминают об участниках первого в соцлагере народного восстания, которое произошло ровно 70 лет назад - в 1953 году в Восточном Берлине и других городах ГДР.

"Революция за свободу и самоопределение - вот на что отважились граждане ГДР в этот день 70 лет назад. Давайте вместе сделаем так, чтобы их ценности и цели продолжали жить! Тогда жертвы 17 июня никогда не будут напрасными", - написал в Twitter канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) сказал, что события того времени стали "символом воли народа к свободе". Демократия "не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся и требует от всех нас усилий по ее защите", продолжил он. "Давайте сохранять бдительность, когда демократия подвергается давлению", - добавил политик.

Президент ФРГ: Это - выдающееся событие в истории немецкой свободы

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) отдала должное мужеству людей, которые "рисковали свободой, здоровьем и своей жизнью". "Мы тем более благодарны, поскольку сегодня все мы живем в Германии в свободном демократическом конституционном государстве, где уважаются права человека, гарантируются политические и социальные права", - продолжила она.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал "народное восстание 17 июня - выдающимся событием в истории немецкой свободы".

Фракция оппозиционного Христианско-демократического союза в парламенте Бранденбурга предложила, чтобы эта дата отмечалась как общегерманский праздник.

На 17 июня по всей стране запланированы церемонии возложения венков. Днем ранее в бундестаге прошли памятные мероприятия.

Свыше 20 тыс. человек были арестованы

Восстание 1953 года началось с забастовок на самой крупной стройплощадке ГДР - Аллее Сталина в Восточном Берлине. В Восточном Берлине сотни тысяч людей собрались на Александерплац и у Бранденбургских ворот. Восстание было жестоко подавлено советскими танками.

Точное число жертв неизвестно. Обнародованы имена лишь 125 погибших. Сотни были ранены. Десятки пострадавших удалось переправить в Западный Берлин и спасти от репрессий. Более 20 тысяч человек были арестованы.

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