Шольц не считает, что ФРГ хочет сократить поддержку Киева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг утверждения, что Германия хочет сократить военную помощь Украине. Интервью с главой германского правительства вышло во вторник, 20 августа, в передаче "Wo steht Deutschland?" ("Каковы позиции Германии?") телеканала Sat.1.

По его словам, шаткости в позиции Берлина относительно предоставления Киеву поддержки "совершенно никакой" нет. Он удивлен дискуссиям на этот счет, заявил руководитель кабмина ФРГ.

В 2025 году на помощь Киеву в бюджет Германии заложено четыре млрд евро.

Шольц: Нет совершенно ничего неясного

Кроме того, по решению "Группы семи" ("большой семерки", G7) Украина получит кредит в размере 50 млрд евро, проценты по которому будут покрываться за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка.

Эти средства позволят Киеву закупить необходимое оружие для своей обороны, отметил Шольц. Этот механизм еще не согласован на международном уровне, уточнило агентство dpa. Однако канцлер ФРГ считает, что в предложенной схеме "нет совершенно ничего неясного".

Киеву также будет поставлена современная система противовоздушной обороны IRIS-T, подчеркнул глава кабмина.

В 2024 году в бюджет ФРГ на помощь Украине было заложено восемь млрд евро.

Меры экономии Берлина

О мерах экономии говорилось в письме министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner) от 5 августа главе Минобороны Борису Писториусу (Boris Pistorius), о котором писала газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Из-за войны России в Украине на западных счетах было заморожено около 300 млрд долларов российского Центробанка. Окончательное решение о том, могут ли проценты от этих средств быть использованы для финансирования закупок вооружений Киевом, пока не принято.