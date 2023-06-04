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Шольц раскритиковал акции экоактивистов

Даниил Сотников
51 мин. назад

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, вместо диалога активисты стремятся лишь услышать, что "всему конец".

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Участники "Последнего поколения" приклеили себя к дороге в Берлине
Участники "Последнего поколения" приклеили себя к дороге в БерлинеФото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал требования климатических активистов из движения "Последнее поколение" "недостаточными и бессодержательными". Его слова приводит газета Die Zeit в воскресенье, 4 июня.

"Не приклеиваться, а браться (за дело. - Ред.)", - призвал Шольц, намекнув на методы борьбы "Последнего поколения", участники которого приклеивают себя к улицам или произведениям искусства.

По словам Шольца, вместо диалога и обсуждения, например, необходимости строить больше ветряных мельниц, активисты хотят лишь услышать, что "всему конец", сказал канцлер. "Это недостаточно конкретно", - подчеркнул он, призвав к позитивной повестке в вопросах защиты климата вместо выступлений о том, что "все будет потеряно, все будет плохо".

Олаф Шольц вновь подчеркнул, что считает себя "канцлером по климату". "Застой закончился", - заявил он, указав, на "заданные его правительством темпы для защиты климата". По его словам, достижение углеродной нейтральности к 2045 году - это "самая большая экономическая задача, которую мы когда-либо решали за очень, очень долгое время".

Шольц уже критиковал "Последнее поколение"

В середине мая Шольц уже выступал с критикой акций "Последнего поколения". "Я думаю, что это совершенно безумно - каким-то образом приклеиваться к картине или улице. Я не думаю, что это действие поможет", - сказал Шольц, добавив, что, по его мнению, такие акции не помогают людям задуматься, а только раздражают всех.

Представители "Последнего поколения" в ответ заявили, что "ошеломлены" словами канцлера. "Господин Шольц, как вы смеете выступать перед детьми, чье будущее вы разрушаете, и говорить, что считаете протесты против вашей деструктивной политики "полным безумием", - заявили в движении.

Обыски у участников "Последнего поколения"

Участники движения "Последнее поколение" регулярно блокируют дороги в Германии, в том числе автомагистрали, приклеивая себя к дорожному полотну. Кроме того, экоактивисты обливают музейные экспонаты разными жидкостями. В середине мая по всей Германии прошли обыски в рамках предварительного расследования в отношении климатических активистов. Генпрокуратура Мюнхена начала предварительное разбирательство в отношении семи человек в возрасте от 22 до 38 лет, обвиняемых в создании или поддержке преступной организации, сообщили в ведомстве.

Экоактивистам вменяют в вину организацию кампании по сбору средств для финансирования "дальнейших преступлений". Двух участников "Последнего поколения" подозревают еще и в попытке совершить в апреле 2022 года диверсию на нефтепроводе Триест - Ингольштадт, относящемся к критической инфраструктуре Баварии.

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