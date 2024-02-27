Шольц: Наземных войск стран НАТО в Украине не будет

Участники конференции в Париже пришли к согласию, что никаких европейских наземных войск и никаких солдат НАТО на украинской земле не будет, сказал канцлер ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) категорически отверг идею отправки войск из стран НАТО и ЕС в Украину. На конференции в поддержку Украины в Париже накануне было высказано единое мнение, "что на украинской земле не будет никаких наземных войск, никаких солдат, посланных туда европейскими государствами или странами НАТО", заявил Шольц во вторник, 27 февраля журналистам во Фрайбурге.

Таким образом он отреагировал на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, который по окончании конференции вечером в понедельник не исключил, что западные наземные войска могут быть задействованы в Украине.

Глава германского правительства, однако, отметил, что европейские лидеры теперь, по-видимому, готовы закупать оружие у третьих стран за пределами Европы, чтобы ускорить оказание военной помощи Украине.

Ведущие политики из входящих в правительственную коалицию СДПГ и партии "Союз-90"/"зеленые", а также оппозиционного блока ХДС/ХСС дали понять, что о размещении солдат бундесвера не может быть и речи.

Макрон призвал к совместному "рывку" в помощи Украине

Выступая перед началом конференции, в которой участвовали главы около двух десятков государств и правительств, включая представителей Канады и США, президент Франции заявил, что сегодня безопасность всех "находится под угрозой".

Как подчеркнул Макрон, поведение России сейчас ужесточается как на политическом уровне, так и в ходе ее агрессивной войны против Украины, поэтому всем, кто поддерживает Украину, "нужно сделать коллективный рывок". При этом он отметил, что не хочет "вступать в войну с русским народом".

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